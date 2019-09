Espaço ApaeXonados: Sábado é dia de bazar

Quem não teve a oportunidade de conferir de perto a infinidade de produtos e mercadorias disponibilizados à comunidade nos últimos bazares da Apae, terá uma nova chance neste sábado (14). Serão dois bazares em um só.

O Bazar APAExonado e outro com saldo de produtos eletrônicos e demais artigos doados pela Receita Federal.

As senhas serão distribuídas por ordem de chegada. Poderão ser encontrados itens como utensílios domésticos, eletrônicos, roupas adulto e infantil novas e usadas, calçados e muito mais.

A gerente administrativa da Apae de Cascavel, Elizabete Nunes Hermes, ressalta a importância da participação da comunidade em relação à necessidade premente de doações, fundamentais para a manutenção dos serviços oferecidos e às obras de construção do novo centro de saúde. “A comunidade tem a oportunidade de levar para casa bons produtos a preços acessíveis e flexíveis para pagamento em cartão. Muito além disso, ajuda na manutenção da estrutura e no impulso a novos projetos”.

Em média, os valores das mercadorias do Bazar APAExonado vão custar de R$ 2 a R$ 50. Já os produtos do bazar com produtos da Receita Federal, têm custos serão similares aos praticados no Paraguai.

A Apae de Cascavel fica na Rua Manaus, 3.990, no Bairro Tropical.