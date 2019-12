Espaço Apaexonados: Rotary Club de Cascavel repassa recursos a entidades

Momento da entrega do cheque simbólico de R$ 15 mil à Apae de Cascavel

Momento da entrega do cheque simbólico de R$ 15 mil à Apae de Cascavel

O refeitório da Apae de Cascavel serviu de local na noite de terça-feira para a 13ª reunião ordinária do Rotary Club de Cascavel, quando na oportunidade, ocorreu o repasse simbólico dos cheques referentes aos recursos arrecadados com a 21ª Festa do Marreco Recheado. A Apae e a Uopeccan, receberam, cada uma, a importância de R$ 15 mil.

“Serão recursos fundamentais para contribuir com os custos de manutenção da estrutura, como forma de manter a qualidade dos serviços prestados pela instituição há quase meio século”, destacou o presidente da Apae de Cascavel, Evilasio Schmitz.

O presidente do Rotary Club de Cascavel, Roberto Badin, destacou o papel importante desempenhado tanto pela Apae quanto pela Uopeccan na sociedade. “Gostaríamos de atender todas, mas especificamente na Festa do Marreco, abraçamos a Apae e a Uopeccan, cientes da necessidade premente que cada uma enfrenta”, sintetiza. Cascavel conta atualmente com nove Rotarys e em vias de ter o 10º, o Maria Luiza, mobilizando atualmente mais de 200 membros em Cascavel.

Durante a reunião, a Apae de Cascavel também fez a entrega de lacres de alumínio para a campanha Lacre Solidário, que resulta na aquisição de cadeiras de rodas para atender as instituições e a comunidade.

A reunião na Apae de Cascavel foi conduzida pelo presidente do Rotary Club de Cascavel, Roberto Badin e também contou com a presença do presidente eleito da Apae para a gestão 2020/2022, Nilson Silva.