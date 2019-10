ESPAÇO APAEXONADOS: Jogos pedagógicos ajudam no desenvolvimento dos alunos

Seguindo a Base Nacional Comum do Ensino Regular, com a necessidade de algumas adaptações, os professores do Ensino Fundamental da Apae de Cascavel têm usado a criatividade para contribuir com o processo de desenvolvimento dos alunos, confeccionando, a partir de materiais recicláveis, jogos utilizados no dia a dia. Por meio de caixas de papelão, de sapatos, tampas plásticas, canos e muitos mais.

A coordenadora do Ensino Fundamental da Apae de Cascavel, Suzana Cristina Neves, comenta que todos os encaminhamentos são feitos com adaptações metodológicos, respeitando o que preconiza a Base Nacional Comum. “Dessa forma, conseguimos disponibilizar conhecimento aos alunos”.

O Ensino Fundamental da Apae atende a faixa etária que vai dos 6 aos 16 anos, com uma equipe pedagógica integrada por 20 professores. Ao todo, 85 anos são assistidos diariamente no setor. “Por conta do ritmo de aprendizagem diferente dos nossos alunos, são necessários materiais que consigam fazer com que ele tenha acesso a essa aprendizagem, dentro da disciplina de matemática, português e outras. Todas são adaptadas para que eles consigam entender esse processo”, explica Suzana Neves.

Núcleo Moveleiro da Acic visita a Apae

O Núcleo Moveleiro da Acic, um dos mais antigos da instituição, contou com a participação de alguns integrantes durante reunião da diretoria executiva e dos conselhos administrativo e fiscal da Apae, na manhã de quarta-feira. Eles estiveram presentes para conhecer de perto a estrutura física e o trabalho desenvolvido. Uma das visitas do núcleo ocorreu na Sala Branca – Multissensorial. O Núcleo Moveleiro se colocou à disposição para realizar reparos os necessários nas salas de atendimento e demais setores da Apae de Cascavel.