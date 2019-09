Espaço ApaeXonados: Alunos dão exemplo de consciência ambiental e plantam árvores na Apae

Alunos da Apae de Cascavel receberam 150 mudas nativas como pitanga, cerejeira e ipê repassadas pelo governo do Paraná por intermédio do Instituto Emater, dentro do Programa Mais Verde. Elas foram plantadas na segunda-feira (23) na área de playground.

A escolha do local é para garantir daqui a alguns anos sombra para os alunos enquanto se divertem.

As mudas chegaram ainda na sexta-feira. Algumas delas foram plantadas simbolicamente e as demais encaminhadas pelo governo do Paraná foram repassadas aos alunos.

O plantio ocorreu simultaneamente em 2.146 escolas da rede pública estadual. Um padrinho foi escolhido em cada instituição para proceder o plantio nas escolas e nos demais órgãos envolvidos.

A proposta é a de reurbanizar os espaços escolares. Os órgãos envolvidos são IAP, Emater, Copel, Sanepar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, prefeituras e outros.

Em todo o Paraná, foram plantadas mais de 400 mil mudas de árvores de pequeno e médio portes. Essas mudas são produzidas em 19 viveiros no Estado.

O IAP produz cerca de 100 espécies nativas, entre elas algumas ameaçadas de extinção, como imbuia, araucária e peroba rosa.

O presidente da Apae de Cascavel, Evilasio Schmitz, acompanhou de perto o plantio das mudas e enfatizou a importância de promover a consciência ambiental em todas as esferas: “Plantar uma árvore é um gesto de amor e cuidado com as futuras gerações”.