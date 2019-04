Espaço ApaExonado: Apae inicia programação especial no mês dos 48 anos

A Carreata Retrô, em parceria com a Avac, abre as comemorações de aniversário

Um desfile de carros antigos abre oficialmente neste sábado (13), às 9h, em frente à Havan da Avenida Tancredo Neves, a programação mensal de aniversário dos 48 anos da Apae de Cascavel. O evento é uma parceria da Apae com a Avac (Associação de Veículos Antigos de Cascavel), mas todos os amantes de carros antigos podem desfilar pela cidade em direção à Catedral Nossa Senhora Aparecida. Os alunos serão convidados a embarcar de carona nessa aventura, a bordo dos carrões que marcaram época.

No dia 17 de abril, data em que a Apae comemora os 48 anos, estão programados dois eventos. O culto ecumênico, às 8h, e posteriormente a assinatura do prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, sancionando a permuta de áreas (leia mais nesta página) para a construção do novo e moderno Centro de Saúde da Apae, mais uma etapa do projeto de revitalização estrutural da instituição, iniciada com a construção da nova Equoterapia.

E no dia 26 de abril, o ponto alto da festa, com o jantar para comemorar os 48 anos, que neste ano, terá como inspiração a cultura e a culinária árabes. O jantar será a partir das 20 horas, no Tuiuti Esporte Clube.

Permuta de áreas

A Câmara de Vereadores de Cascavel aprovou por unanimidade o Anteprojeto de Lei 24/2019, autorizando o Município a permutar terrenos com a Apae.

Na permuta, estão envolvidos dois lotes na quadra 3 do Loteamento Tropical, que pertencem ao Município de Cascavel, e o lote B1-A2 da quadra 03 do Loteamento Recanto Tropical, com área total de 1.032 metros quadrados, de propriedade da Apae.

Conforme a justificativa do Executivo, os valores dos imóveis de propriedade do Município, somados, é equivalente ao valor do lote a ser permutado com a Apae.

Esse projeto que autoriza a permuta de terrenos foi encaminhado ao Legislativo quando o presidente da Câmara, Alécio Espínola, ocupava interinamente o cargo de prefeito, durante as férias de Leonaldo Paranhos, entre o fim de fevereiro e o início de março.