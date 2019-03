Escolas têm até hoje para inscrever alunos na Obmep

O período de inscrições para a 15ª Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) termina nesta sexta-feira (15). A inscrição deve ser realizada pelas escolas, com o preenchimento da ficha disponível exclusivamente no site da Obmep.

Promovida pelo Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), a maior competição científica do País é destinada a alunos dos Ensinos Fundamental (6º ao 9º ano) e Médio das redes pública e privada. Em 2018, a Obmep reuniu 18,2 milhões de estudantes de 99,4% dos municípios brasileiros.

Coordenador-geral da Obmep e diretor-adjunto do Impa, Claudio Landim destaca a importância da participação na competição. “A Obmep proporciona a todos os alunos brasileiros do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio um contato com a matemática divertida, instigante e criativa.”

As provas serão aplicadas em 21 de maio (1ª fase) e 28 de setembro (2ª fase) e distribuídas de acordo com o grau de escolaridade do aluno: Nível 1 (6º e 7º anos), Nível 2 (8º e 9º anos) e Nível 3 (todos os anos do Ensino Médio).

Premiação

A Obmep premia separadamente alunos de escolas públicas e privadas. Aos primeiros, serão concedidas 6.500 medalhas (500 de ouro, 1.500 de prata e 4.500 de bronze) e até 46.200 certificados de Menção Honrosa. Estudantes de instituições particulares receberão 975 medalhas (75 de ouro, 225 de prata e 675 de bronze) e até 5.700 Menções Honrosas.

A divulgação dos vencedores está marcada para 3 de dezembro. Premiados com medalha de ouro, prata ou bronze garantem o ingresso em programas de iniciação científica.

Estímulo ao estudo da Matemática

Criada pelo Impa em 2005 e realizada com apoio da SBM (Sociedade Brasileira de Matemática), a Obmep é promovida com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e do MEC (Ministério da Educação). A olimpíada contribui para estimular o estudo da matemática no Brasil, identificar jovens talentosos e promover a inclusão social pela difusão do conhecimento.

Estudos independentes já revelaram o impacto efetivo da olimpíada nos resultados de matemática. Escolas que participaram ativamente da Obmep apresentam melhora no desempenho dos alunos de 26 pontos na Prova Brasil, o equivalente a 1,5 ano de escolaridade extra, aponta trabalho do ex-presidente do Inep Chico Soares.

Apoio da Unesco

Com o apoio da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), a Obmep 2019 tem como tema os Povos Indígenas. Além do selo da organização, todo o material de divulgação da olimpíada tem a logo do Ano Internacional das Línguas Indígenas, iniciativa da Unesco. Os cartazes da Obmep 2019 são ilustrados pela matemática nos desenhos simétricos dos povos indígenas.