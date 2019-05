Escolas Municipais de Santa Terezinha de Itaipu aderem ao Projeto “Minha Escola sem Dengue”

As ações de combate à dengue foram intensificadas em Santa Terezinha de Itaipu, por meio do projeto “Minha Escola sem Dengue”, ação que vem sendo realizada em escolas e creches da rede municipal de ensino. As atividades são frutos da parceria entre a secretaria de Educação e a Vigilância em Saúde, que tem como objetivo, ensinar crianças e adolescentes sobre como evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, Zika vírus e Chikungunya.

Diversas atividades foram desenvolvidas de acordo com faixa etária dos alunos, como teatros, vídeos, cartilhas e desenhos. O projeto conta também com um mascote, que auxilia na aprendizagem das crianças e adolescentes.

“Estamos trabalhando firme no combate ao mosquito da dengue. Entendemos que este é um problema que envolve toda a nossa sociedade e por isso estamos envolvendo mais secretarias neste combate efetivo do mosquito da dengue, dentre elas, a pasta da educação”, explica a Diretora de Vigilância em Saúde, Daiany Vitorassi.

Além disso, os agentes de endemias também realizam durante todo o ano inspeções em residências, comércios, terrenos baldios, em pontos estratégicos e onde existem denúncias, visando à conscientização da importância da eliminação dos criadouros em 100% dos imóveis urbanos.