Escolas estaduais entregam kit merenda nesta sexta-feira

Escolas estaduais farão nesta sexta-feira (8) a quarta entrega do kit de merenda para as famílias dos estudantes da rede. O kit de alimentos é destinado as famílias dos cerca de 230 mil alunos que estão inscritos no Programa Bolsa Família.

Os kits são montados com os alimentos que seriam utilizados para a produção da merenda dos alunos da rede e estão sendo destinados para as famílias em situação de maior vulnerabilidade neste momento.

É importante destacar que os kits, que devem ser retirados na escola onde o jovem está matriculado, variam de escola para a escola, pois os alimentos de maior aceitação por parte de estudantes de uma instituição podem não ser os mesmos de outra.

Cada escola tem autonomia para organizar de que forma será feita a retirada dos kits, sempre com a orientação de que sejam tomadas todas as medidas de prevenção necessárias a fim de impedir o contágio do coronavírus, como evitar aglomerações. Também é recomendado o uso de equipamentos de proteção, como máscaras, luvas e álcool gel por parte dos servidores e voluntários que trabalham na iniciativa.