Escolas entram na reta final para a preparação

Válido nos maiores vestibulares do País, o Enem exige preparação e concentração para que os estudantes possam obter bons resultados. E, faltando cerca de três meses para o teste, já está na hora de começar a focar nos conteúdos que podem ser cobrados ao longo do Exame.

A Prepara Cursos possui o Curso Feras do Enem, que conta com aulas especificas para alunos que estão se preparando para a prova deste ano. “O Enem é hoje uma das mais relevantes provas feitas por vestibulandos. Centenas de instituições brasileiras utilizam o Exame como critério para preenchimento parcial ou total de vagas”, comenta Guilherme Maynard, diretor da Prepara Cursos, uma das marcas MoveEdu, maior plataforma edtech (education technology) do País. “Ele é um exame que pode colocar os alunos em faculdades de primeira linha. Por isso ter estudado todo o conteúdo que ele pode abordar é tão importante”.

O Feras do Enem oferece aulas individualizadas, com horários e dias flexíveis. Todo o material didático traz exercícios e os alunos estão sujeitos a simulados periódicos para acompanharem a evolução de desempenho.

Com duração de oito meses, 96 horas de curso e 176 horas de exercícios online para estudos, ele é separado em quatro módulos que remetem aos temas das provas que serão aplicadas em novembro: Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias; Matemática e Suas Tecnologias; Ciências da Natureza e Suas Tecnologias e Ciências Humanas e Suas Tecnologias.

“Cada módulo é montado para abranger uma parte do Enem. Procuramos passar ao aluno todo o conteúdo que ele pode encontrar ao prestar o Enem. Ensinamos não apenas o conteúdo em si, mas também maneiras de se concentrar e realizar a prova com mais tranquilidade”, afirma Maynard.

