Escolares começarão amanhã com 2 mil alunos-atletas em Cascavel

Cascavel – A comunidade esportiva de Cascavel estará reunida amanhã, e durante uma semana, para as disputas da fase municipal da 66ª edição dos Jeps (Jogos Escolares do Paraná). A abertura oficial da competição será às 19h desta sexta-feira no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto, e contará com o tradicional desfile das delegações, execução do hino nacional, juramento do atleta e o acendimento do fogo que simboliza a chama dos Jogos.

Os Jeps movimentarão cerca de 2 mil alunos-atletas de 12 a 17 anos de 49 instituições de ensino, da rede pública e particular. Nove modalidades estarão em disputa: atletismo, basquete, futsal, handebol, taekwondo, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez, todas com duelos nos naipes feminino e masculino.

Modalidade que tradicionalmente reúne mais participantes, o futsal masculino abrirá os Jogos, com duelos antes mesmo da abertura oficial, nesta sexta-feira. Desde às 8h os ginásios do CIE Alice Martelli, do São Cristóvão e o Sérgio Mauro Festugatto já receberão partidas pelo naipe masculino. Destaque para o embate entre Sesi Internacional e Colégio Estadual Marilis Faria Pirotelli, pela categoria A (15 a 17 anos), marcado para as 20h30, logo a cerimônia de abertura, no Ciro Nardi.

Outros sete locais de competições também serão utilizados durante os Jeps: os ginásios dos colégios estaduais Castelo Branco e Padre Carmelo Perrone; do CEEP Pedro Boareto Neto; do Tuiuti Esporte Clube; o Eduardo Luvison; o Teatro Municipal Sefrin Filho; a pista de atletismo do Ciro Nardi; e a Associação de Moradores do Bairro Pioneiros Catarinenses.