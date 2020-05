Escola municipal de Toledo ganha prêmio nacional

De 3 de março a 2 de maio de 2020, a iniciativa da Fundação Nestlé Brasil recebeu 391 inscrições e 229 projetos vindos de 23 estados brasileiros que concorreram a terceira edição do Prêmio Nestlé por Crianças Mais Saudáveis. E a Escola Municipal Olivo Beal, de Toledo foi uma das dez contempladas com o prêmio de R$ 35.000.

A iniciativa premia escolas públicas que atuam para promover a alimentação equilibrada e a prática de atividades físicas, que refletem em mudanças de hábitos na vida dos estudantes e de suas famílias. Entre os vencedores estão projetos do Amazonas, da Bahia, do Maranhão, do Pará, do Paraná, de Pernambuco, de Roraima e de São Paulo.

Para a felicidade de todos os envolvidos no projeto “Comer e se Mexer faz bem”, de autoria da professora Sandra Inês Reisdorfer Kopeginski e coautoria da professora Melania Soarez de Rezende Costa, com a colaboração de todos os professores e funcionários, a Escola Municipal Olivo Beal foi uma das dez instituições brasileiras contempladas com R$ 35.000 em recursos que poderão ser investidos em benfeitorias na escola para a execução do projeto.

A autora do projeto ressalta que a escola há muito tempo vem desenvolvendo atividades que promovem a melhoria da qualidade de vida das crianças por meio da alimentação saudável e da prática de atividades físicas. O projeto foi readequado e encaminhado para a Fundação Nestlé Brasil para concorrer ao prêmio Nestlé Crianças Mais Saudáveis, e, com a conquista da premiação, o projeto passará a ser desenvolvido a partir da liberação do recurso.

“Para promover a alimentação saudável e combater o sedentarismo, o projeto realiza ações pedagógicas que buscam informar os alunos sobre escolhas alimentares nutritivas e saudáveis. Serão realizadas atividades como piquenique de frutas para incentivar o consumo de frutas, oficinas culinárias com a presença das nutricionistas da Secretaria de Educação, personalização de garrafas de água para incentivar o consumo de água, incentivo ao atletismo para promover a prática de atividades físicas e resgate de brincadeiras tradicionais, trazendo os avós para a escola”, enfatiza a professora Sandra.

A diretoria da instituição fará orçamentos para execução da obra, que vai acontecer com as aulas suspensas, para quando as crianças voltarem o projeto seja iniciado.

As obras consistem na construção de uma pista de atletismo, a revitalização da quadra poliesportiva e também a pintura de diversos jogos como amarelinha para que as crianças possam brincar e se exercitar.

Premiada

Em 2019, a vereadora Marli do Esporte apresentou Moção de Aplausos pela conquista do Prêmio Toledo BiodiverCIDADE, categoria Escola Municipal, resultado do engajamento de toda a comunidade escolar no desenvolvimento de boas práticas sustentáveis. A idealizadora do projeto também foi a professora Sandra, com toda a equipe, e visava estimular a alimentação saudável por meio do cultivo de horta em pequenos espaços e a destinação correta dos resíduos sólidos, práticas que resultaram na conquista do prêmio. “Iniciativas como a da Escola Olivo Beal precisam ser valorizadas, não somente pelo resultado, mas pelo engajamento dos profissionais envolvidos… Tudo é feito com tanto amor e dedicação, que a consequência só pode ser positiva para toda comunidade escolar”, avalia a vereadora.