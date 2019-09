Equipes do oeste têm disputas importantes na Copa Integração

Medianeira – Cidade tradicional no voleibol paranaense, Medianeira recebe de hoje (13) a domingo (15) equipes de sete cidades para a 5ª etapa da 23ª Copa Integração Feminina, torneio da categoria 2002 (sub-17) que será disputado no Ginásio Antônio Lacerda Braga, principal palco esportivo do município que tem mais de 40 mil habitantes.

Esta é a penúltima etapa da temporada, e o líder do Foz do Iguaçu poderá garantir o título antecipado se terminar ao menos na terceira posição. Para isso, antes terá que passar pelas equipes de Palotina (3º), Santa Izabel do Oeste (6º) e Formosa do Oeste (8º), na fase de grupos. Na chave B estão as donas da casa (4º na classificação), Santa Helena (5º), Toledo (2º) e Céu Azul (7º).

A rodada de abertura terá quatro jogos nesta sexta a partir das 16h, com o confronto entre Medianeira e Santa Helena. Amanhã (14), quando cada equipe completar três jogos, as quatro melhores classificadas disputarão a fase final no domingo (15), enquanto as demais disputarão do 5º a 8º lugar.

Esta etapa da Copa Integração é considerada uma das mais importantes do calendário para Medianeira, Palotina e Toledo, que de 20 a 29 deste mês vão disputar a fase final da Divisão A dos Jogos da Juventude do Paraná da Divisão A, em Londrina.