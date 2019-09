FGTS: Caixa estende horário de atendimento hoje e abre sábado

Brasília – As agências da Caixa Econômica Federal vão abrir neste sábado, das 9h às 15h, para liberação do saque de até R$ 500 em contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

A Caixa também vai trabalhar com horário estendido por duas horas, hoje (13), início do saque, e nas próximas segunda (16) e terça-feira (17).

Assim, as agências, que normalmente abrem às 11h, vão iniciar o atendimento às 9h. Aquelas que abrem às 10h iniciarão os trabalhos às 8h e as que abrem às 9h, atenderão a partir das 8h e terão uma hora a mais ao final do expediente. No caso de agências que abrem às 8h, serão duas horas a mais ao fim do horário de atendimento.

“Vamos avaliar o movimento desses dias para ver se teremos que abrir mais calendários especiais nas semanas seguintes”, disse o vice-presidente de Distribuição, Atendimento e Negócios da Caixa, Valter Nunes.

Depósito automático

A Caixa inicia nesta sexta-feira (13) o pagamento dos recursos. O banco fará o depósito automático para quem tem conta poupança no banco, seguindo calendário de mês de nascimento.

Quem nasceu em janeiro, fevereiro, março e abril recebe primeiro. Os próximos a ter acesso ao saque são os nascidos em maio, junho, julho e agosto, no dia 27 deste mês. Em seguida, no dia 9 de outubro, será a vez os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

Segundo a Caixa, cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão o crédito automático na conta poupança.

Sem conta

Para aqueles que não têm conta na Caixa, o calendário começa no dia 18 de outubro para os nascidos em janeiro, e vai até 6 de março de 2020, para os nascidos em dezembro.