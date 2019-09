Equipe Ginetta abandona o Endurance

O Team Ginetta Brasil ficou em 26º lugar na classificação Geral da quinta etapa do Endurance Brasil, durante as Quatro Horas de Interlagos, realizada sábado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O Ginetta G57 teve quebra da mangueira do radiador e perdeu muito tempo nos box para o reparo, pois tinha que desmontar toda a parte debaixo do carro e, quando a equipe percebeu que não completaria os 75% de prova, abandonou com 26 voltas completadas para poupar o Ginetta G57 e os pneus para a próxima etapa em Goiânia (GO), marcada para 12 de outubro.