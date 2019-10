Equipe da UPA Veneza realiza primeiro parto na unidade

O Dia do Médico, que é celebrado nesta sexta-feira (18), começou de forma inusitada para a equipe da UPA Veneza em Cascavel, que realizou o primeiro parto da unidade. A gestante chegou à UPA às 7h27 e enquanto a equipe acionava o Samu para que fosse transferida para a maternidade, entrou em trabalho de parto antes da chegada da ambulância. Uma equipe formada por dois clínicos, uma pediatra e uma enfermeira realizou o parto, na sala de procedimentos da UPA, que foi improvisada prontamente para atender a ocorrência. O bebê, do sexo feminino, nasceu às 9h, saudável, pesando cerca de 2 quilos.

“Foi um procedimento inusitado, que não estamos acostumados a acompanhar, mas foi uma grande alegria para todos nós, pois a equipe foi ágil e pronta. Temos a sorte de contar com profissionais capacitados e material para atender também essas situações emergenciais”, disse a coordenadora da UPA Veneza, Rosangela Barabas.

O parto foi realizado pelo médico Fernando Massao Kanashiro, com apoio do doutor Wellington Oliveira Barreto e da enfermeira Melissa Cardoso. A pediatra Lilian Matos realizou os primeiros procedimentos com o bebê. O atendimento foi acompanhado pelo diretor técnico da UPA Veneza, Jyoti Guiot.

Mãe e filha passam bem e foram transferidas para a maternidade do Hospital Universitário.