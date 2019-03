Ensinando a empreender no campo

Dez instrutores do PER (Programa Empreendedor Rural) receberam nesta semana tablets para começarem a aplicar novas diretrizes do programa. A entrega ocorreu em meio a uma semana intensa de treinamento desses instrutores que terão a missão de implantar, em dez turmas-piloto, uma nova metodologia desenvolvida para atualizar o programa, que há 16 anos leva o espírito empreendedor a produtores de todo o estado. O PER é uma iniciativa conjunta do Sistema Faep/Senar-PR, Sebrae-PR e Fetaep (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná).

Para o presidente do Sistema Faep/Senar-PR, Ágide Meneguette, um mundo no qual as mudanças são tão profundas e ocorrem cada vez de forma mais rápida exige avanços para sempre estar à frente. “O PER tem feito uma diferença enorme na vida dos produtores nesses 16 anos, mas é preciso promover uma atualização, tornar o programa ainda mais atrativo e de acordo com as demandas do setor. Para isso, a ajuda dos instrutores, que estão no dia a dia do campo, é fundamental. Somente quem está com o pé no chão tem a visão do que realmente é importante e faz a diferença na vida de quem produz”, diz.

Júlio Agostini, diretor de operações do Sebrae-PR, também elogiou o papel do PER nesses últimos anos e classificou como positiva a atualização em andamento. “A missão que a proposta tem cumprido é fantástica. A modernização do programa é um movimento natural. Afinal, hoje em dia tudo é digital, todo o desenvolvimento da agricultura passa por esse tema. Precisamos propor conteúdos atuais para a atuação do empreendedor rural para que a gestão da propriedade rural seja mais eficiente e gere resultados”, pontuou.

Fazendo a diferença

O vice-presidente da Fetaep, Marcos Junior Brambilla, compartilhou que o Senar-PR fez a diferença na sua vida, com qualificações que despertaram sua vocação rural. O dirigente sindical ainda destaca que, com a reformulação, se sente entusiasmo para inclusive se candidatar a uma das vagas do novo PER. “Parabéns a todos os colaboradores, prestadores de serviços e aqueles que fazem a roda girar. Continuem cuidando do Senar-PR dessa forma, porque é disso que os produtores paranaenses precisam. Uma instituição presente, forte e atuante”, apontou.

Reformulado

Vania di Addario Guimarães, professora da Universidade Federal do Paraná, integra um grupo de professores e especialistas em negócios rurais incumbido de contribuir com uma nova proposta metodológica ao PER. Para a especialista, é preciso promover uma evolução da administração rural do país e inserir a área rural na sociedade de hoje e do futuro. “Temos que olhar para o futuro, pensando em chegar à família rural. E nós não estamos de expectadores nesse processo, somos atores fundamentais em levar conhecimento. Depois que a pessoa aprende algo, a visão nunca mais será a mesma”, explica. No total, seis especialistas participam desse grupo de reformulação, sendo que três são autores da primeira versão do PER, em 2003.

Neste ano, serão realizadas dez turmas-piloto na nova proposta, uma por regional do Senar-PR. Enquanto isso, outras 35 turmas no formato já existente irão ocorrer normalmente. Apesar dessa atualização, os pilares de ambos os modelos de PER continuam com a mesma base: formação de lideranças, desenvolvimento humano e sucessão familiar. A carga-horária dos dois cursos segue com 136 horas, porém, com uma distribuição alterada. Na proposta clássica eram 15 encontros e na nova serão 17 encontros, além de uma visita técnica.