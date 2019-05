Energia renovável: Hidrelétricas continuam sendo a base do sistema elétrico brasileiro

Foz do Iguaçu – A indústria da eletricidade deve passar por mudanças profundas nos próximos anos com a expansão de fontes renováveis, como eólicas e solares, e do uso dos veículos elétricos, da produção de energia pelos próprios consumidores e da dificuldade de regularização dos reservatórios. Ainda assim, por muito tempo, as hidrelétricas continuarão sendo a base do sistema elétrico brasileiro, o que manterá o País como um exemplo mundial do aproveitamento de fontes renováveis, segundo o diretor-geral do ONS (Operador Nacional do Sistema), Luiz Eduardo Barata.

A afirmação foi feita durante a abertura do 18º Eriac (Encontro Regional Ibero-americano) do Cigré (Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica), em Foz do Iguaçu. O evento é organizado pela Itaipu Binacional e a abertura teve a participação do diretor-geral brasileiro, Joaquim Silva e Luna, e do diretor técnico José Maria Sánchez Tilleria, que representou a Diretoria-Geral paraguaia.

O seminário é o mais importante da região ibero-americana do Cigré, começou domingo à noite e prossegue até quinta-feira (23) no Rafain Palace Hotel & Convention. Nos cinco dias, são esperados 600 participantes e painelistas de dez países – Brasil, Paraguai, Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, Itália, México, Portugal e República Dominicana.

Ao todo, serão apresentados cerca de 300 trabalhos técnicos em 16 Comitês de Estudo do Cigré, discutidos simultaneamente em oito salas diferentes. A ideia é promover a troca de experiências capazes de ajudar o setor a enfrentar os desafios do presente e do futuro.

“Trata-se de uma área sofisticada e cada vez mais conectada e interdependente”, disse o diretor-geral brasileiro, general Joaquim Silva e Luna, durante sua fala na solenidade, na qual citou a importância de estudos para trabalhos como a atualização tecnológica da Itaipu. “Temos esse grande desafio que já está iniciado, em termos de planejamento e do esboço do que precisamos fazer neste projeto. E precisamos fazer isso gerando a demanda necessária para os dois países”, explicou. “Estamos criando sistemas para integrar tudo e este tipo de aprendizado se dá em momentos como esse, trocando conhecimento, experiência, criando união e, sobretudo, confiança.”

Hidrelétricas garantem matriz limpa

Embora haja previsão de aumento de quase 5.000 MW na capacidade instalada das hidrelétricas no País até 2023, a participação desses empreendimentos no sistema elétrico brasileiro deve diminuir porcentualmente com a expansão de novas fontes, como eólica e solar, passando de 67,5% para 64%. “Apesar disso, a participação hidrelétrica será majoritária, o que dá a nossa matriz uma característica excepcional de energia limpa. A longo prazo, as hidrelétricas continuarão sendo a base do sistema”, afirmou Barata.

“Há países que não chegam a 30% da matriz com energia renovável. Estamos partindo para o futuro com patamares elevados neste aspecto, com 87% de fontes renováveis, sendo 70% a partir de fonte hidráulica”, completou o diretor de Transmissão da Eletrobras e vice-presidente técnico do Cigré, Marcio Szechtman.

Intercâmbio

No território brasileiro, a perspectiva do ONS é a de que o sistema elétrico se torne cada vez mais complexo, com o intercâmbio de energia entre as regiões em corrente contínua e alternada, do uso múltiplo dos recursos hídricos e da perda de capacidade de regularização dos reservatórios. Mas Itaipu está fora do radar de preocupações. “Esse cenário tem exigido uma interação maior entre o Operador Nacional do Sistema e aquelas empresas que operam os reservatórios. Fazemos um trabalho diário, na busca de otimizar o nível de regularização”, explicou o diretor-geral do ONS. “Durante muitos anos os problemas eram menores, porque tínhamos uma capacidade de regularização muito grande. Na medida em que essa capacidade foi se esgotando, esta interação com a Itaipu tem aumentado e tem mantido um padrão de qualidade excepcional.”

45 anos de integração

Para o presidente honorário do 18º Eriac, Jorge Nizovoy, Itaipu representou um marco mundial da engenharia de potência, que tem um “antes e depois” da criação da binacional, que completou 45 anos no último dia 17. “A água pode separar ou unir. Aqui, o que vimos foi justamente a união”, disse, em analogia à bem-sucedida binacionalidade da Itaipu.

A integração promovida pela hidrelétrica transcende o seu próprio empreendimento, na opinião de Josias Matos de Araújo, que representou a presidência do Cigré Brasil nesta edição do Eriac. Para ele, Itaipu tem sido uma parceira histórica do setor elétrico ao criar conexões entre as empresas por meio de encontros como o 18º Eriac. “Estamos na era da internet das coisas, da conectividade. Eventos como esses conectam o conhecimento e o transforma em produtos para o sistema elétrico brasileiro, contribuindo para que ele tenha a robustez capaz de suportar contingências”, disse.

O Eriac

O Eriac tem caráter internacional e é realizado a cada dois anos na tríplice fronteira. Sua organização conta com a presença de representantes da Argentina, Brasil e Paraguai – os países que alternadamente sediam a organização do evento. A 17ª edição foi realizada em Cidade do Leste, em 2017, e a 19ª, em 2021, está programada para ocorrer em Puerto Iguazú. Nesta 18ª edição, o superintendente de Operação de Itaipu, Celso Villar Torino, é o coordenador-geral da comissão organizadora do evento.

Na quarta-feira (22), o Eriac terá o Fórum das Nações, evento paralelo com palestras de especialistas do setor elétrico da Ásia, América Central e do Brasil.

Sobre o Cigré

O Cigré (Comitê de Produção e Transmissão de Energia Elétrica) é uma entidade internacional presente em mais de 100 países, que congrega os profissionais do setor elétrico para debates técnicos. O Comitê Técnico do encontro reúne, além de Argentina, Brasil e Paraguai, os outros seis Comitês Nacionais Ibero-americanos do Cigré: Andino (Bolívia, Equador e Peru), além de Colômbia, Chile, Espanha, México e Portugal.