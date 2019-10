Encontro reforça as diretrizes de gestão

Curitiba – O governo do Estado reuniu nessa segunda-feira (14), no Teatro Guaíra, em Curitiba, cerca de 2 mil funcionários que atuam em áreas estratégicas, em todas as secretarias e regiões do Paraná, para uma reunião de trabalho onde todos os órgãos puderam apresentar um balanço de atividades, além de conhecer projetos que ainda serão realizados e diretrizes de gestão.

O encontro de capacitação Governo 5.0 abriu espaço para a discussão de mudanças na administração pública e para o lançamento do conceito “Novo Pensar. Novo Fazer”, um programa que vai orientar a prática inovadora nos serviços públicos, para que o Estado seja mais eficiente na entrega de resultados à população.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior afirmou que a equipe de governo tem compromisso com a inovação e em criar soluções mais práticas para as políticas públicas. “É um novo conceito de gestão. Pensar diferente para fazer diferente. Planejamos um Estado mais tecnológico, mais seguro e eficiente, e menos burocrático. Esse encontro foi fundamental para transmitir essa visão”, frisou.

Para Ratinho Junior, a máquina pública brasileira ainda tem características do século passado e é preciso trazer todas as estruturas para o século 21. Segundo ele, o principal propósito do Estado tem que ser o de melhorar a vida das pessoas, e que é preciso quebrar paradigmas para deixar um legado de bons serviços à sociedade.

Ao fazer um balanço positivo dos primeiros meses de governo, Ratinho Junior destacou o tripé que orienta o planejamento da atual administração para alavancar o desenvolvimento socioeconômico do Paraná: gestão pública eficiente, investimentos em infraestrutura e olhar social.

“Trouxemos a equipe para apresentar aquilo que temos feito e também uma visão do caminho que temos que seguir. Tudo isso tem que acontecer integrado”, afirmou. “É o início de um novo ciclo virtuoso de produção e progresso”.

Ratinho ressaltou que o Estado deve estar ao lado do empreendedor para que o Paraná crie novas oportunidades de emprego e renda.

Reestruturação

Guto Silva, chefe da Casa Civil, reforçou a determinação do governador de criar um ambiente de crescimento de médio e longo prazo para o Estado. Ele citou a reestruturação da máquina a partir das reformas administrativas, as economias de gestão e a necessidade de melhorar o atendimento e a transparência em todos os órgãos.

“Nós recebemos o Estado com uma estrutura administrativa ultrapassada. Precisando de mais sinergia e diretrizes. Hoje existe uma linha para o Paraná do futuro. Temos reformas em curso, medidas administrativas já executadas e planejamento para atrair mais empregos, melhorar a infraestrutura e conectar as políticas públicas. Essa é a nossa filosofia, ter lógica e políticas transversais”, comentou.

Para o vice-governador Darci Piana, a reunião com servidores que atuam em diversas áreas do Estado cumpriu com o propósito de ter um alinhamento de informações dentro do governo. Para ele, é importante todos estarem em sintonia com o que cada secretaria ou empresa pública está fazendo. “É uma prática comum no mundo corporativo e também deve estar presente no setor público”.