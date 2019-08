Encontro estadual discute Projeto Grãos

O Instituto Emater e a Embrapa Soja promoveram nesta semana, em Londrina, o Encontro Estadual do Projeto Grãos. O objetivo foi divulgar os resultados do trabalho realizado em 249 unidades de referências do projeto grãos na cultura da soja referente à safra 2018/2019 e também atualizar a equipe técnica sobre boas práticas agrícolas e planejar as ações prioritárias para a próxima safra.

Com seis anos de trabalho da parceria entre Embrapa Soja e Instituto Emater, o trabalho demonstra que é possível reduzir pela metade o uso de inseticidas quando adotado o manejo integrado de pragas e para um terço o uso de fungicidas quando adotado o manejo integrado de doenças, sem perder produtividade. Sendo assim, esse trabalho gera maior rentabilidade econômica ao produtor e menor impacto ambiental.

Também foram lançadas três publicações dos resultados do projeto na safra 2018/2019: sobre o Manejo Integrado de Pragas; sobre o Manejo Integrado de Doenças, com foco na Ferrugem Asiática da soja; e sobre o uso da coinoculação da soja.

Participaram do evento no auditório da Embrapa Soja o secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, o presidente do Instituto Emater e Iapar, Natalino Avance de Souza, o supervisor regional do Senar Paraná, Umberto Valentini Neto, o diretor-geral da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Paraná, Rubens Ernesto Niederheitmann, e o chefe-geral da Embrapa Soja, José Renato Bouças Farias.

Na safra 2018/2019, o projeto inovou com a divulgação dos dados de monitoramento da Ferrugem Asiática da soja por meio da página do Instituto Emater, permitindo a técnicos e agricultores acompanharem o desenvolvimento dessa doença.

Para a próxima safra, que está se iniciando, o projeto quer inovar com o uso de aplicativos de coleta e análise dos dados do MIP. A UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) tem sido parceira nesse trabalho na informatização do projeto grãos. Também foi assinado um protocolo de intenções entre as várias instituições que possuem interesse nessa inovação dentro do projeto.

Outra estratégia adotada pelo projeto é a parceria com o Senar-PR, na realização de cursos “Inspetor de Campo em MIP Soja” para formar inspetores de campo capazes de tomar decisões no MIP da soja, aprimorando o manejo e racionalizando o uso de insumos, e na divulgação dos resultados do projeto por meio de seminários regionais com produtores de soja.