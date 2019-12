Encontro deve reunir 2 mil pessoas cooperativistas

Medianeira – Duas mil pessoas, entre cooperados, colaboradores, dirigentes, demais líderes ligados ao cooperativismo paranaense, seus familiares e convidados são esperadas em Medianeira nesta sexta-feira (6) no Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses. Esse evento ocorre pela primeira vez fora de Curitiba e é promovido pelo Sistema Ocepar com o propósito de celebrar as conquistas alcançadas pelo setor ao longo do ano.

A programação será aberta com o Painel com Autoridades, que terá a presença de representantes do Executivo, do Legislativo e de entidades parceiras. Já está confirmada a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior.

O evento será encerrado com show do cantor Michel Teló.

Cooperativismo

Atualmente, são 215 cooperativas de sete ramos (agropecuário, crédito, saúde, infraestrutura, consumo, transporte, trabalho, produção de bens e serviços) registradas no Sistema Ocepar. Em 2018, elas atingiram faturamento de R$ 83,7 bilhões e fecharam o ano com 1,7 milhão de cooperados e 101 mil colaboradores. As exportações somaram US$ 3,5 bilhões. No evento de Medianeira serão apresentados os resultados preliminares alcançados pelo setor em 2019.