Encontro de Capoeira Inclusiva na Apae

A Apae de Cascavel é referência no atendimento às pessoas com deficiências em diversas áreas. Entre elas, consta a prática de atividades físicas regulares. Um dos exemplos é a capoeira, fruto do trabalho voluntário de Orli Santos Rosa, o Mestre Ciência, coordenador do grupo de capoeira da Apae de Cascavel. Agora, todos os olhos estão voltados para o dia 31 de agosto, data em que ocorrerá o Encontro de Capoeira Inclusiva APAExonada, reunindo capoeiristas de diversas partes do Paraná e de outros estados.

A direção geral do encontro ficará por conta do Mestre Tucano, do Rio Grande do Sul, com a coordenação do Mestre Ciência, de Cascavel. O encontro será no ginásio de esportes de Apae de Cascavel, a partir das 15h. Haverá batizado e troca de cordas. Outras presenças confirmadas são a do Mestre Nescau, de Foz do Iguaçu, e do Mestre Japonês, do Grupo Kauande, de Toledo.

Vem aí a Ovelha Fest APAExonada

A Ovelha Fest deste ano terá um tempero mais que especial: a Apae de Cascavel. Toda a renda obtida com a venda dos convites será revertida para contribuir com o arrojado projeto de revitalização estrutural da Apae.

A 3ª Ovelha Fest APAExonada, organizada pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná, será no dia 28 de agosto, a partir das 11h, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, em Cascavel, na BR 277, km 596, bairro Santos Dumont.

O cardápio não poderia ser diferente: ovelha recheada, com legumes e assada. Ao adquirir o convite, os participantes podem levar como lembrança para casa o prato alusivo ao evento. Mais informações podem ser obtidas pelo (45) 3228-2526.