Empresários, prefeituras e entidades debatem políticas públicas para as MPEs, em Cascavel

Nesta quinta-feira (08), será realizado em Cascavel, o 4º Encontro Regional de Políticas Públicas do Oeste e Cantuquiriguaçu e o Encontro Regional de Comitês Gestores Municipais e Comitês Territoriais dos Pequenos Negócios (Programa Oeste em Desenvolvimento), além do encerramento oficial do Programa Secretários 4.0. que capacitou 38 secretários municipais da região.

O evento será no auditório da Associação Comercial e Industrial de Cascavel (Acic), das 9h às 16h, com uma programação extensa relacionada à atuação de lideranças, gestores, autoridades, líderes de entidades, prefeitos e secretários municipais em relação às seguintes temáticas: inovação, compras públicas, crédito, educação, simplificação e associativismo.

Os encontros serão realizados de maneira simultânea, começando com uma palestra sobre “Inovação como estratégia para o desenvolvimento territorial”, ministrada pelo diretor de operações do Sebrae/PR, Julio Cezar Agostini, seguirá com a apresentação das ações do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná (Fopeme) com o gerente da Unidade de Ambiente e Negócios Empresariais do Sebrae/PR, Luiz Antônio Rolim de Moura e continuará com painéis temáticos de 30 minutos cada.

O primeiro painel será sobre inovação, com abordagem focada nos ecossistemas de inovação e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelos municípios junto ao Sistema Regional de Inovação (SRI). Depois, a discussão será sobre Compras Públicas como ferramenta de aproximação entre compradores e fornecedores, desenvolvendo regiões e apresentação do case do Escritório de Compras Públicas instalado em Cascavel/PR.

A programação segue com um painel sobre crédito, aportes e juros subsidiados e apresentação do trabalho desenvolvido na cidade de Itaipulândia. Depois, sobre educação, com as questões relacionadas aos trabalhos de Educação Empreendedora realizados na região oeste do Paraná e território da Cantuquiriguaçu e apresentação do case de Tupãssi. Sobre simplificação, o painel será conduzido pelo consultor do Sebrae/PR, Luiz Padilha e apresentação de case do Corpo de Bombeiros sobre legislação x simplificação.

Na temática de associativismo, a condução será feita pela Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná (Caciopar) e Coordenadoria das Associações Comerciais e Industriais do Centro Oeste do Paraná (Cacicopar). Por último, a programação contempla, ainda, uma palestra com a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Renda e Inovação do Município de Bauru, Aline Fagolin, sobre gestão e planejamento público voltados para o desenvolvimento, transversalidade e engajamento dos atores no processo.