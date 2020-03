Empresa doa 800 litros de álcool 70% à prefeitura

A Secretaria Municipal de Saúde faz um agradecimento à empresa Alpes Distribuidora de Combustíveis, com sede em Umuarama, pela doação de 800 litros de álcool 70% liquido, que serão utilizados na limpeza e desinfecção de ambientes na prevenção à disseminação do coronavírus no sistema de saúde pública local.

A secretária municipal de Saúde, Cecília Cividini, explica que aumentou bastante o consumo desses e outros insumos com os cuidados necessários para assepsia dos ambientes que têm contanto direto com a população. “É gratificante receber a solidariedade do empresariado nesse momento difícil que enfrentamos, por conta da pandemia da Covid-19 e do aumento no número de casos suspeitos”, disse.

Cecília agradeceu o apoio do empresário Peterson Rezende, pela doação, e explicou que o material será muito útil para a limpeza de ambientes, móveis e utensílios usados pelos profissionais de saúde. O material foi envasado pela Biojet, outra empresa da cidade com destacada atuação no setor. “Temos feito de tudo para dificultar a transmissão do vírus e com essa doação percebemos que há pessoas conectadas com nossos esforços, preocupadas com a saúde da população”, completou a secretária.

Há poucos dias a secretaria também recebeu a de 230 litros de álcool gel e desinfetantes, realizada pela empresa Umaflex.

Alpes disponibilizou produto que será usado na limpeza e desinfecção de ambientes na prevenção à disseminação do coronavírus no sistema de saúde pública Tiago Boing/Assessoria-PMU