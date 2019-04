Empossada diretoria da Subseção da OAB de Palotina

Palotina – Em solenidade presidida pelo presidente da OAB Paraná, Cássio Telles, a nova diretoria da OAB Palotina tomou posse. O novo presidente é o advogado Evandro Mauro Vieira de Moraes, que substitui Cleverton Cremonese de Souza. A diretoria é composta ainda pela vice-presidente Vera Lucia de Souza Duim; pela secretária-geral Lacy Maria Riedi; pelo secretário-geral adjunto Fernando Aloisio Hein; e pelo tesoureiro Vinícius Chiella Sauer.

Durante a cerimônia, Cássio Telles enalteceu a união dos presidentes de subseções e destacou a construção da nova sede da subseção de Palotina em um terreno que recebeu de doação do município. A subseção de Palotina congrega cerca de 200 advogados ativos que atuam também no município de Maripá. O novo presidente da subseção destacou o importante trabalho realizado pela diretoria anterior.

A cerimônia foi marcada pela apresentação com violinos pelas crianças do Projeto Sinônimos de Palotina, coordenado pelo professor Aquiles da Cruz, que trouxe a ideia de São Paulo para atender crianças carentes do município.