Emoções são representadas de forma criativa pelos alunos

A exposição começou na gran via. Os alunos do 4º período de Psicologia noturno montaram um cenário do extinto hospital psiquiátrico de Barbacena. Um resgate da história de como eram os tratamentos aos pacientes na época. Eletrochoque, tortura e encarceramento. Simulação de gritos e lamúrias despertaram o medo dos espectadores. Os próprios alunos encenaram os personagens.

Acadêmica de Ciências Biológicas, Andréia Cristina Zatta conheceu a sala do Medo. “Eu fiquei chocada em saber que tudo isso é baseado na realidade, que essas coisas aconteceram de verdade”.

A atividade também foi realizada pelos acadêmicos do 4º período matutino. As salas das emoções foram montadas no Colégio FAG, para que os alunos vivenciassem as experiências.

Além do medo, outras sensações puderam ser vividas. A raiva com provocações, subestimação e pressão. Apesar de o assunto ser raiva, a atividade foi divertida e não passou de uma brincadeira.

Cheiro de comida estragada e misturas inusitadas, como banana com maionese e macarrão com açúcar, foram usados para provocar o nojo. Vendados, os convidados provaram os sabores, sentiam cheiros desagradáveis e tocavam em texturas pegajosas.

O grupo responsável pela sala da tristeza levantou a bandeira da violência contra a mulher, com uma encenação sobre um relacionamento abusivo que culminou em agressões e morte. Uma triste realidade, que precisa ser denunciada para evitar mais vítimas.

A alegria foi representada com as melhores lembranças de cada fase da vida, com doces e amigos, além de muita ternura com uma pequena feira para adotar gatinhos abandonados. Todos os filhotinhos conseguiram um lar. A mensagem é que, ao adotar um animal, a pessoa vai levar mais alegria para casa e tornar a vida dele feliz.

A professora Izabele Zasso disse que a atividade tem o objetivo de fazer o aluno internalizar aquilo que foi aprendido nos processos psicológicos básicos. “A importância de o psicólogo entender as emoções é devido ao manejo que ele vai dar para cada caso, na condução de suas emoções. O ser humano precisa reconhecer as suas emoções para saber lidar melhor com seus problemas”.