Embalado, Vasco recebe formação mista do Grêmio

Porto Alegre – Com o mesmo objetivo de alcançar uma vaga na Libertadores 2020, Vasco e Grêmio medem forças nesta quarta-feira (29) pela 29ª do Brasileirão, às 21h30, em São Januário.

O Tricolor gaúcho é o sétimo colocado do campeonato, com 44 pontos, a um do Corinthians, que fecha o G6. Já a distância para o quarto colocado São Paulo é de cinco pontos.

Vindo de vitória convincente sobre o Botafogo, mostrando que a eliminação da Libertadores já ficou para trás, o Grêmio entrará em campo com uma formação alternativa. O volante Matheus Henrique e o zagueiro Kannemann, suspensos, já eram baixas confirmadas desde o fim de semana. No entanto, a delegação também viajou sem o zagueiro Geromel, o volante Maicon e o meia-atacante Alisson. Em contrapartida, Michel, que sequer ficou no banco frente ao Botafogo, volta ao time titular.

Já no Vasco, que em caso de fracasso poderá ficar até dez pontos atrás do sexto colocado, os atacantes Ribamar e Marrony, reavaliados, estão liberados para voltar a campo. Entretanto, o atacante Rossi, suspenso, e o zagueiro Oswaldo Henríquez, vetado, são baixas certas para o jogo.