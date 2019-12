Em obras: Cozinha Social de Toledo passa por reformas

A administração municipal iniciou nos últimos dias um novo objetivo. A reforma completa da Cozinha Social de Toledo. A reforma, mais a aquisição de novos equipamentos para a cozinha e a Panificadora Social, somam mais de R$ 1,1 milhão de recursos. O objetivo da intervenção é a melhoria do espaço para os servidores municipais e o atendimento ao público.

A Cozinha Social atende além dos Restaurantes Populares, 36 Escolas Municipais e 28 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Grupos da Terceira Idade, dentre outros que se beneficiam com o espaço público. Há anos era necessário que fosse realizado tal ação no local.

O Prefeito Lucio de Marchi, lembrou que faz um bom tempo que era necessário essa reforma. “Este é um investimento valoroso, para melhorar ainda mais os serviços desse equipamento público. Toda a produção de alimentos aqui é de qualidade e que atendem diretamente pessoas que precisam deste trabalho oferecido”.

Conforme o diretor da Cozinha Social, André Heck, há uma fiscalização diária para que seja oferecido à população alimentos de qualidade. “Estamos orgulhosos com o convênio junto a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), para que pudesse ser executado essas obras. Este é um momento importante para todos que se beneficiam com o que é produzido na Cozinha e Panificadora Social. O esperado é que até meados de fevereiro já tenha sido realizado as intervenções”.

“Essa reforma visa atender toda a questão de segurança alimentar e segurança sanitária. A cozinha precisava dessa intervenção. A partir de 2020 o local estará de cara nova, além de tudo estar dentro das normas legais. É uma grande reforma, com grande investimento, que mudará totalmente a nossa Cozinha Social”, enfatizou o Secretário de Administração, Moacir Vanzzo.

Além das refeições nos restaurantes, a Cozinha Social distribuiu aproximadamente 11 mil refeições para merendas escolares ao dia. A Panificadora Social, que fica anexa a Cozinha, forneceu de 5 a 6 mil lanches por dia neste ano.