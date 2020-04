Em nota conjunta, governo do Paraná e AMP dizem que prioridade é isolamento social

O Governo do Paraná, em conjunto com a AMP (Associação dos Municípios do Paraná), vem a público agradecer todas as associações comerciais que têm colaborado incansavelmente no enfrentamento ao coronavírus, mas registra que quem determina o que abre e fecha é o Poder Público, numa ação conjunta entre Estado e municípios, respeitando as leis federais.

O governo estadual está permanentemente aberto ao diálogo com as entidades representativas da sociedade civil organizada. Contudo, reforça que seguirá respeitando as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e demais autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais.

A prioridade no Paraná é a manutenção do isolamento social, como forma de evitar a propagação do novo coronavírus e proteger o maior número possível de pessoas desta da covid-19.

A nota parece uma resposta à iniciativa da ACP (Associação Comercial do Paraná) que convidou as empresas a reabrirem as portas a partir de segunda (13).