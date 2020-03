Em março e abril, Caravana Tá no Rumo movimenta o Oeste paranaense

Os meses de março e abril guardam momentos de diversão, conhecimento e conscientização para adolescentes de oito municípios no Oeste do Paraná. A caravana da campanha Tá no Rumo faz parte do projeto Prevenção e Redução da Gravidez Não Intencional na Adolescência nos Municípios do Oeste do Paraná, iniciativa da ITAIPU Binacional e do UNFPA (Fundo de População das Nações Unidas).

A caravana inicia em Cascavel nos dias 5 e 6 de março com um talkshow, exposição interativa e cinedebate. O talkshow conta com a participação de representantes do UNFPA, ITAIPU e da prefeitura municipal, e o tema será os desafios e soluções que os setores da saúde e da educação podem desenvolver para trabalhar na redução dos índices de gravidez na adolescência e outros aspectos como IST. Essa conversa com gestores acontece no dia 06 de abril, a partir das 10h.

As demais cidades que receberão a caravana serão Formosa do Oeste, São Miguel do Iguaçu, Palotina, Medianeira, Guaíra, Toledo e Corbélia. A caravana é composta por uma exposição interativa, talkshow e um cinedebate. Na exposição interativa, adolescentes são convidados a pensar hoje sobre o futuro. Em diferentes ambientes, são apresentados desafios e dúvidas constantes do público adolescente sobre saúde, relacionamentos, conhecimento sobre o próprio corpo e direitos. E no cinedebate, do qual participam profissionais que estão sendo capacitados pelo projeto e adolescentes dos municípios, ocorre uma sessão de cinema ao ar livre, com o filme brasileiro “Fala sério, mãe!”.

“A caravana Tá No Rumo é um espaço que fala diretamente com adolescentes de forma lúdica, com divulgação de temas como saúde, direitos e relacionamentos. Nossa articulação é com prefeituras e profissionais que atuam diretamente com adolescentes em áreas como saúde, assistência social e educação”, afirma a analista técnica do UNFPA, Cintia Cruz. “É uma ação de articulação com municípios para que unidades de saúde, de assistência social e escolas também se fortaleçam como espaços seguros para comunicar e acolher adolescentes. A ideia é fazer todo um trajeto para pensar projetos e planos de vida. E esse espaço da caravana é um lugar para reflexão para que adolescentes se perguntem sobre possíveis escolhas realizadas no cotidiano, para se colocar na melhor condição e alcançar os seus objetivos”, completa.

A Caravana Tá no Rumo realizou a sua primeira etapa em 2019 e passou pelos municípios Ramilândia, Diamante d’Oeste, Nova Santa Rosa, Guaraniaçu, Ubiratã, Foz do Iguaçu e Capitão Leônidas Marques. O evento alcançou mais de 2000 adolescentes, familiares e profissionais para levar informações.

Calendário da Caravana Tá no Rumo em 2020:

Caravana Tá no Rumo em Cascavel

Data: 5 e 6 de março

Caravana Tá no Rumo em Palotina

Data: 9 a 11 de março

Caravana Tá no Rumo em Formosa do Oeste

Data: 16 e 17 de março

Caravana Tá no Rumo em Medianeira

Data: 20 e 21 de março

Caravana Tá no Rumo em Guaíra

Data: 24 e 25 de março

Caravana Tá no Rumo em Toledo

Data: 30 e 31 de março

Caravana Tá no Rumo em São Miguel do Iguaçu

Data: 3 e 4 de abril

Caravana Tá no Rumo em Corbélia

Data: 7 a 9 de abril

Todas as atividades da caravana são gratuitas

Veja a programação completa, com locais da instalação e horários das atividades, em www.tanorumo.com.br .

O que é a Campanha Tá no Rumo?

Todos os anos no Brasil, cerca de 500 mil bebês nascem de mães com idade entre 10 e 19 anos. No geral, são gravidezes que não foram planejadas para aquele momento, acontecendo em decorrência da falta de informações, dificuldade de acesso a métodos contraceptivos ou até mesmo de situações de abuso e violência.

Para tentar mudar essa realidade, a ITAIPU Binacional e o Fundo de População das Nações Unidas lançaram a Campanha Tá no Rumo. Além de conteúdos para redes sociais, a campanha conta com a caravana que vem percorrendo a região Oeste do Paraná, levando informação de qualidade por meio de exposição interativa e cinedebate.

Quais as atividades disponíveis na Caravana?

A Caravana Tá No Rumo é composta por uma exposição interativa e um cinedebate aberto ao público. Entre novembro de 2019 e abril de 2020, ela irá percorrer 15 municípios do Oeste paranaense. A caravana é um modo de levar informação de qualidade e de forma lúdica a adolescentes e jovens sobre as temáticas que envolvem essa fase particular do ciclo de vida que é a adolescência. Ela aborda a importância de adolescentes terem consciência sobre suas escolhas e os impactos dessas escolhas em suas trajetórias de vida, incluindo aspectos relacionados à prevenção da gravidez na adolescência.

Na exposição interativa, adolescentes são convidados à reflexão sobre diferentes temáticas ligadas à adolescência e ao futuro. Com jogos e atividades participativas, a exposição foi construída a partir dos recortes da construção da cidadania, do entendimento de adolescentes enquanto sujeitos de direitos e suas percepções sobre sexualidades, corpos e afetos. Ao apresentar as narrativas de personagens que conduzem as histórias, a exposição busca sensibilizar os e as adolescentes para refletir sobre as suas próprias experiências e trajetórias de vida. O conceito essencial é o de que o futuro não é algo distante, intangível, e é também resultado dessas escolhas.

Junto com a exposição interativa, a Caravana Tá no Rumo leva aos municípios uma noite de cinema e debate com a comunidade. São conduzidas discussões sobre saúde, responsabilidade, afetividade, violências e formas de proporcionar a adolescentes e jovens um ambiente acolhedor e saudável para que desenvolvam seu pleno potencial. O debate conta com a participação também de profissionais que têm participado das capacitações do projeto e de adolescentes convidados. O cinema é gratuito, em espaço aberto, com classificação livre a toda a comunidade.

Sobre o projeto

A campanha Tá no Rumo faz parte do eixo Comunicação do projeto conjunto entre UNFPA e Itaipu Binacional. Iniciado em 2018, o projeto Prevenção e Redução da Gravidez Não Intencional na Adolescência nos Municípios do Oeste do Paraná também prevê ações em Saúde, Educação e Gestão do Conhecimento. O objetivo é trabalhar com os 51 municípios do Oeste do Paraná que assinaram o termo de adesão ao projeto, trazendo uma experiência positiva para a região da Tríplice Fronteira.

Mais informações sobre o projeto e sobre a caravana, incluindo a programação completa para 2020, estão disponíveis em www.tanorumo.com.br