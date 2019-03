Em Guaíra, PRF recupera duas camionetes roubadas de um mesmo proprietário

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou na manhã dessa terça-feira (12), na Ponte Ayrton Senna, em Guaíra (PR), duas camionetes que haviam sido roubadas horas antes.

A primeira camionete, uma S10 ano 2015 emplacada no Município de Entre Rios do Oeste (PR) foi abordada na frente da unidade operacional e seu condutor, além de inabilitado, demonstrou nervosismo.

Logo na sequência os policiais desconfiaram também de outra camionete, uma MMC Pajero ano 2008, emplacada no mesmo município da primeira, e que seguiu sentido Paraguai.

Uma outra equipe que também se encontrava na Unidade fez o acompanhamento e logrou êxito em realizar a abordagem; o condutor também se encontrava nervoso e admitiu que levaria o veículo, roubado horas antes, para o país vizinho.

Na sequência, os policiais rodoviários federais tentaram contato com o

s proprietários, sem sucesso. Uma equipe da Polícia Militar deslocou até o endereço e encontrou a residência aberta e toda bagunçada.

Uma pessoa residente na vizinhança, que preferiu não se identificar, relatou então que vira quando elementos saíram com dois moradores da casa, de forma truculenta.

Após a recuperação das camionetas, as vítimas foram libertas e fizeram o reconhecimento dos indivíduos presos, como sendo autores do roubo. Uma das vítimas havia sido agredida com a coronha de uma arma de fogo e havia sangue dentro de um dos veículos.

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil de Guaíra (PR).