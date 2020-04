Em competição on-line, estudantes buscam soluções para a covid-19

Mais de mil crianças e adolescentes já se inscreveram para a competição 100% on-line da Happy Code, que busca soluções para a covid-19. O hackathon é totalmente gratuito e ocorre até 22 de abril. A ideia é que famílias pensem juntas no projeto e a solução com mais reações no Facebook da Happy Code será a vencedora.

As inscrições para a competição, que começou quarta-feira (8), podem ser feitas no site da Happy (www.happycodeschool.com/). É possível se inscrever mesmo após as datas das etapas. O importante é que os participantes sigam os passos e entreguem o resultado final.

Público-alvo

Essa edição do Hackathon é direcionada a crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, acompanhadas de pelo menos um membro da família ou morador da residência. Não há limite de participantes. As crianças e os adolescentes que fizerem parte do projeto vencedor serão premiados com um kit exclusivo do Authentic Games, autografado por Marco Túlio, fundador do canal com 18,5 milhões de inscritos, além de uma bolsa de estudos da Happy Code.

“Nesse período de pandemia da covid-19, estamos nos mobilizando para oferecer alternativas que estimulem o aprendizado das crianças de maneira atrativa e divertida, dentro de casa. Além de proporcionar isso, a competição ainda conscientiza sobre a importância do tema e sua prevenção, fazendo com que as famílias reflitam juntas sobre o tema”, afirma Rodrigo Santos, fundador da Happy Code.

Etapas

O hackathon será dividido em três etapas: descoberta, ideação e prototipagem e apresentação da solução por meio de um vídeo simples. Na fase de descoberta, de 8 a 10 de abril, os participantes irão estudar sobre o tema com conteúdos enviados pela Happy Code.

Já na etapa de ideação e prototipagem, de 11 a 14, eles usarão o canvas para idealizar e desenhar seu projeto. Por fim, de 15 a 22, os participantes deverão fazer o pitch e gravar um vídeo de até dois minutos com a solução proposta. Os vídeos serão publicados no Facebook da Happy Code e o projeto com mais reações será anunciado como vencedor no dia 29 de abril.

A ideia é facilitar o processo de criação e desenvolvimento das ideias, portanto, todas as etapas foram pensadas para serem realizadas de forma simples, com materiais disponíveis em casa. Todos os conteúdos e instruções serão disponibilizados tanto no site da Happy Code, quanto por e-mail aos participantes.

A Happy Code – maior rede de escolas de programação, maker e robótica para crianças e adolescentes do Brasil, de Portugal, e a terceira maior no mundo – tem como objetivo disponibilizar um modelo educacional que atenda às exigências do século 21, preparando crianças e jovens com o desenvolvimento de habilidades técnicas e socio-emocionais fundamentais.

Mais que formar programadores, a Happy Code busca, por meio de um método exclusivo de ensino, o LET (Lean Education Technology) desenvolver habilidades importantes – essenciais hoje em dia – e que no futuro próximo se tornarão também decisórias. São as chamadas soft skills, as competências relacionadas à personalidade e comportamento das pessoas, atreladas às aptidões mentais, emocionais e sociais.