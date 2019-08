“Em Cascavel existe racismo histórico”, denuncia ativista

Cascavel foi a primeira cidade do Paraná a receber uma reunião ordinária descentralizada do Consepir (Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial). A reunião ocorreu ontem, na sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

“O Conselho representa a população negra, de ciganos, de indígenas e de árabes no Paraná. Estamos em Cascavel para fomentar a política pública de igualdade e criar possibilidades de ações informativas”, explica o presidente do Consepir, Saul Dorval.

Cascavel passará a fazer parte das 17 cidades que têm o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Para isso, é preciso que a lei criada pelo Executivo seja aprovada pelo Legislativo. De acordo com Saul, trazer o conselho para Cascavel é um pedido antigo da Afrovida.

“O conselho, além de fazer valer as políticas públicas, vai combater o racismo. Cascavel é um polo no oeste que recebe haitianos… Temos que colocar as pessoas no mercado de trabalho, ter curso de formação e emancipação dessa população”, explica Rosangela de Lima, conselheira do Consepir e integrante do Afrovida.

Para ela, ainda faltam negros trabalhando em cargos altos. “Você não vê o negro como juiz, promotor, médico… Em Cascavel existe racismo histórico, estrutural e visual, porque você é julgado pela cor da pele, para depois olharem seu currículo. Estamos tentando destruir essas barreiras, mas são várias etapas”.

Rosangela explica que, durante a reunião de ontem, houve o comprometimento do Município com a criação do conselho: “Estamos no processo de criação e formação dessa lei, que é criada pelo Executivo e depois vai para o Legislativo. A lei, entrando em vigor, aí, sim, teremos o conselho em Cascavel”.

Objetivos em Cascavel

De acordo com uma das conselheiras do Consepir Rosangela Lima, os principais objetivos do Conselho em Cascavel serão: “Queremos diminuir o preconceito na cidade, emancipar e qualificar os negros para que eles entrem em faculdades, no mercado de trabalho e buscamos cotas para concurso público”.

OAB apoia o Conselho

De acordo com o presidente da OAB em Cascavel, Jurandir Parzianello, apoiar políticas públicas faz parte das missões da OAB: “Precisamos de um refinamento da cultura, de respeito e de tolerância com o próximo, porque a alma não tem cor nem sexo. É preciso ter uma convivência sadia em sociedade”.

Reportagem: Milena Lemes