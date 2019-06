EM CASA | Athletico treina de olho em decisão com Fortaleza

Depois da vitória contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do Athletico Paranaense “virou a chave” e já foca na Copa do Brasil. Amanhã, o Furacão receberá o Fortaleza, às 19h15, na Arena da Baixada, pelo jogo de volta das oitavas de final. O grupo se reapresentou na tarde de ontem visando ao duelo derradeiro com o Tricolor cearense. Depois do empate em 0 a 0 no Castelão, a equipe que vencer neste meio de semana conquista a classificação para as quartas de final. Em caso de nova igualdade, o classificado será definido nos pênaltis. Na Copa do Brasil, o gol marcado como visitante não é critério de desempate.