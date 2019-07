Em alta, exportações do complexo soja chamam a atenção

Os embarques brasileiros de soja continuam muito aquecidos e já acumulam 48,9 milhões de toneladas, superando o total do mesmo período do ano passado. Somente na primeira semana deste mês, o Brasil embarcou 1,758 milhão de toneladas da oleaginosa, de acordo com números da Secex (Secretaria de Comércio Exterior). E o ritmo segue acelerado.

“No ritmo que está se mostrando até agora e tendo ainda pela frente muitos dias úteis, a soja pode chegar à marca das 8 milhões de toneladas em julho”, explica o consultor de mercado Vlamir Brandalizze.

O número só fica abaixo do ano passado, nesse mesmo mês, quando foi recorde de julho em 10,2 milhões de toneladas.

O Brasil segue embarcando muita soja já comercializada da safra 2018/19, porém, novos negócios ainda são escassos. O produtor vem esperando melhores oportunidades para voltar ao mercado, apostando em preços mais altos, tendo cerca de mais 70% da safra já comercializada.

“O produtor está em uma posição confortável. Agora há menos de 30% para negociar e ele vai negociando aos poucos, dentro da expectativa dos momentos de demanda. Quando surgir nova pressão de alta, ele volta a vender”, explica Brandalizze.

Afinal, não só a demanda para exportação é forte, como internamente também.

Não só as exportações de soja em grão se mostram intensas, como as vendas dos derivados. Em todo o complexo – soja em grão, farelo e óleo – os embarques já passam de 58,5 milhões de toneladas, contra pouco mais de 57,5 milhões de 2018, nesse mesmo período. A demanda interna pelo grão para processamento também está aquecida e contribui para uma oferta cada vez mais ajustada.

“Acredito que passando julho/agosto, a partir de setembro, deveremos ter um descasamento das cotações internas com as externas, justamente por conta da demanda. Continuamos com demanda interna aquecida, setor do farelo e óleo com boa procura, e vai ter pouca soja para ser negociada. Então, há um espaço para que se pague mais pela soja internamente do que para a exportação”, diz o analista.