Em alerta: Municípios endurecem regras contra a covid; Cascavel não recua

Toledo – O aumento no número de pessoas infectadas por covid-19 na região oeste, que em menos de dez dias dobrou, chegando a 1.502 casos nessa segunda-feira (8), levou alguns municípios a reverem as medidas para o combate da pandemia.

Com três mortes e 122 infectados, Toledo seguiu a recomendação do Conselho Municipal de Saúde, e divulgou novo decreto que passa a valer hoje (9). Dentre as medidas estão: toque de recolher das 22h e 6h, com fiscalização rigorosa nesse período; fechamento de academias ao ar livre, parques infantis e públicos e academias; bares e lanchonetes só via delivery; suspensão de feiras livres, exceto a do pequeno produtor; e proibição de consumo de qualquer produto em lojas de conveniência e arredores. Para os demais setores devem ser reforçadas as equipes de fiscalização das medidas: uso e disponibilização de álcool em gel, máscara, distanciamento mínimo, e outros.

Clique aqui e leia o decreto na íntegra.

A secretária de Saúde do Município, Denise Liel, afirmou que são medidas iniciais: “A população precisa colaborar, precisa ter consciência da gravidade da situação e fazer a sua parte. Essas medidas são a primeira tentativa de reduzir os números que são alarmantes na nossa cidade e na Regional de Saúde. Mas, caso seja necessário, podemos endurecer ainda mais as regras a qualquer momento”.

Agradecendo à imprensa pela divulgação das informações com credibilidade, ela alertou para a falta de leitos. “Nós temos que reconhecer que não há leitos de UTI para todos e a maior parte dos pacientes que precisam de internamento precisa ir para a UTI. Então é hora de ver que a situação está ficando mais complicada: nove das 18 cidades da 20ª Regional têm casos e amanhã esse número pode ser maior. A população precisa ajudar a barrar a transmissão”.

O prefeito Lucio de Marchi, que também participou da transmissão, afirmou que a população vem agindo de forma irresponsável e pediu colaboração: “No sábado circulei pelo comércio, vi lojas cheias e mercados lotados. As pessoas agindo como se nada estivesse acontecendo. Isso é lamentável! As pessoas estão adoecendo e morrendo. Todos precisam ajudar. Por isso, depois de muita discussão, tomamos as decisões que constam no novo decreto e pedimos a colaboração também com denúncias”.

Palotina e Maripá

Em Maripá, uma das novas determinações diz respeitos aos supermercados, que devem implantar proteção acrílica nos caixas ou os operadores devem utilizar a face shield (máscara de proteção facial).

As demais alterações são voltadas principalmente aos servidores públicos.

Em Palotina, as novas regras trazem maior rigor às medidas de segurança de lanchonetes e restaurantes, que devem operar com metade da capacidade. Academias de ginástica, natação e personal trainer só podem atender um cliente por 20 metros quadrados. O documento traz especificações para todos os setores, na maioria reforça que sejam seguidas as medidas de segurança como distanciamento, uso de máscara, álcool gel e atendimento abaixo da capacidade e, se possível, com horário marcado.

Cascavel não muda

Segundo município com maior número de casos no Estado, com 788 infectados, Cascavel recuou e não anunciou novas medidas conforme havia sinalizado na sexta (5), nem acatou a sugestão do MPF (Ministério Público Federal) para rever as medidas vigentes, especialmente no comércio.

De acordo com a assessoria de comunicação do município, mudanças dependem do andamento dos casos, mas Cascavel entende que medidas radicais, como fechamento do comércio, só se fossem regionais.

MP pede a Estado revisão de medidas

Promotores de Justiça responsáveis pela área de Proteção à Saúde Pública em quatro macrorregiões do Paraná (Leste, Norte, Oeste e Noroeste) encaminharam recomendação administrativa conjunta ao secretário estadual da Saúde, Beto Preto, pedindo a revisão sobre a retomada de diversas atividades e serviços não essenciais, como shoppings centers, centros comerciais e galerias, academias, clubes recreativos e atividades religiosas.

Novos leitos de UTI

Cascavel anunciou que vai abrir 20 leitos nos próximos dias. São dez leitos de UTI na Ala Covid do HU (Hospital Universitário), que devem entrar em funcionamento nesta quarta (10), para atender toda a macrorregião oeste. Hoje, o HU está com 100% de lotação.

Outra ampliação, que só deve ocorrer no dia 18, é a disponibilização dos dez leitos de UTI do Hospital de Retaguarda exclusivamente para pacientes com covid-19.

A partir de hoje, o Jornal O Paraná informa a taxa de ocupação dos leitos exclusivos para covid-19 no oeste. Cascavel e Assis Chateaubriand estavam com as UTIs lotadas. Apenas Foz do Iguaçu aparece com uma situação mais confortável, com 16,6% de ocupação.

Confira na tabela a taxa de ocupação de leitos exclusivos para o tratamento da doença na macrorregião oeste.

Samu registra alta

O aumento de casos na região também mudou a rotina da Central de Regulação das Urgências, com aumento de atendimentos presenciais (atendimento domiciliar e transferências) realizados para pacientes suspeitos e confirmados, na 10ª e na 20ª Regionais de saúde. Em março, foram 7 regulações, em abril subiu para 119, em maio saltou para 242 e, em sete dias de junho, já soma 109.

O consórcio pede para que as medidas de distanciamento social continuem sendo respeitadas para garantir a proteção de todos e manutenção da capacidade de atendimento adequado dos estabelecimentos de saúde da região.

O número de pacientes de Cascavel e microrregião regulados para as cidades de Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Toledo e Assis Chateaubriand chamam a atenção e a lotação das UTIs no oeste também preocupam.