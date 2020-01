Em alerta: Brasil monitora 9 casos suspeitos de coronavírus

Brasília – Até o meio da tarde de ontem, o Brasil já registrava nove casos de suspeita de coronavírus. São três pacientes em São Paulo, dois em Santa Catarina, um no Rio de Janeiro, um em Minas Gerais, um no Paraná e um no Ceará. Quatro casos suspeitos foram descartados, inclusive dois no Paraná. Todos ainda aguardam resultado de exames, de acordo com o Ministério da Saúde. “Não temos neste momento nenhum caso confirmado de coronavírus no Brasil”, disse o secretário de vigilância em saúde, Wanderson Oliveira, ontem à tarde.

Segundo ele, outros quatro casos chegaram a ser contabilizados como suspeitos mas foram descartados após exames apontarem outras doenças.

A previsão é de que os exames que possam confirmar ou descartar o diagnóstico fiquem prontos até sexta-feira (31).

Após descartar dois casos suspeitos em Curitiba ontem, a Secretaria de Saúde do Paraná negou que haja outro paciente sendo monitorado no Estado.

Coronavírus no Brasil:

9 casos suspeitos

33 notificações

0 caso provável

0 confirmado

4 casos descartados

20 excluídos

*dados atualizados às 17h de 29/01

Taxa de letalidade

O diretor-executivo do programa de emergências da OMS (Organização Mundial da Saúde), Michael Ryan, disse ontem que 2% dos casos do novo coronavírus confirmados até agora resultaram em morte.

Segundo a OMS, o órgão vai realizar uma nova reunião do seu comitê nesta quinta-feira (30) para analisar se será declarada situação de emergência global para o novo coronavírus. “O mundo inteiro precisa estar alerta, precisa agir e estar pronto para qualquer caso que apareça”, disse Michael Ryan.

O diretor elogiou os esforços da China para conter o surto e disse que ainda há oportunidade de parar o vírus: “Temos que basear nossas ações em evidências imperfeitas para criar uma estratégia de bloqueio da doença com um impacto mínimo na sociedade e economia”.

Apesar das medidas de prevenção e isolamento decretadas pelo governo chinês, os casos confirmados de coronavírus no país já superam os da epidemia da Sars, ocorrida há quase 20 anos. Até ontem, estavam confirmadas 132 mortes e 5.974 contaminados.