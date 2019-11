Em 2020, o amor será de mais compromissos

Segundo o mapa astral de 2020, às 00:00:00 do dia 1 de janeiro de 2020 temos Vênus em Aquário fazendo um lindo trígono com Juno, o asteroide que fala de compromisso e casamento, em Libra, signo dos relacionamentos. Esse posicionamento parece indicar que em 2020 estamos dispostos a nos relacionarmos de forma séria e a nos comprometermos, desde que a premissa fundamental da relação seja a amizade, a liberdade e o respeito à liberdade individual de cada um.

A energia do ano é uma energia de seriedade e compromisso: 2020 começa com alguns planetas em Capricórnio, que é um signo que fala de obstinação, persistência e energia para lutar pelo que queremos por muito tempo. Fala também de que queremos mesmo o que quer que esteja em jogo: o outro, uma situação, um trabalho, uma mudança, o que for. E esses objetivos são respaldados pela visão estratégica e de longo prazo de Marte em Escorpião, mas podem ser demasiado invasivas para a Vênus em Aquário.

O ano de 2020 começa com Vênus a 14 graus de Aquário e termina com Vênus a 19 graus de Sagitário. Isso significa que apenas o signo de Capricórnio não será diretamente afetado pelo trânsito de Vênus, mas certamente receberá suas influências quando passar por Áries, Touro, Câncer, Virgem e Libra.

Já Marte abre o ano a 28 graus de Escorpião e fecha a 26 graus de Áries. O passo de Marte no céu é mais lento e por isso metade dos signos em 2020 não serão diretamente transitados por ele (Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem e Libra), mas serão ativados quando Marte transitar os demais signos.

Considerando que o ano abre com uma conjunção entre dois planetas transpessoais pesados (Saturno e Plutão) em Capricórnio, o tema a ser trabalhado em todas as áreas da nossa vida este ano é a renovação. É preciso rever estruturas antigas e tradições (Saturno). Aquilo que já não estiver alinhado com a nossa realidade precisará ser demolido (Plutão) para que em dezembro, quando Júpiter e Saturno fizerem conjunção em Aquário, seja possível encontrar equilíbrio entre o novo e o velho, mas sobre novas bases. Aqui, parece que já fizemos a “limpeza” necessária das tradições que já não nos serviam como base ou suporte para crescimento, e que agora sim, com o que restou é possível crescer e expandir – gradualmente, progressivamente, mas, ainda assim, crescer.

Nas datas listadas abaixo, é importante prestar atenção na forma como agimos para alcançar o que queremos, além do período de retrogradação de Marte:

Entre 26 e 28 de janeiro, Marte quadra Netuno: cuidado com autossabotagem e para não dar tiro no pé.

Entre 6 e 8 de abril, Marte quadra Urano: a pressa é a inimiga da perfeição. Determine o que você pode perder antes de tomar riscos.

Em 25/2, 11/5 e 26/6 Marte estará em aspecto tenso: pare e pense antes de agir, porque a sua ação pode te afastar dos teus objetivos.

Em 4/8 e 19/10, Marte quadra Júpiter, indicando que algo ficou pendente em alguma área da sua vida.

Em 24/8 e 29/9, Marte quadra Saturno pedindo que você se pergunte quanta energia é necessário colocar sobre a pessoa ou situação para que as coisas avancem.

Em 9/10 e 23/12, Marte quadra Plutão pedindo que você não vá com tanta sede ao pote. Saiba quando continuar e quando parar.

