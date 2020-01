Em 2019, mais de R$ 106 milhões em mercadorias foram destinados pela Receita Federal de Foz do Iguaçu

Em dezembro/2019, a Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu destinou R$ 8.324.390,84 em mercadorias às entidades assistenciais sem fins lucrativos e órgãos públicos espalhados por todo o Brasil.

Para as entidades assistenciais sem fins lucrativos a Alfândega da Receita Federal doou cerca de R$ 7.409.007,95. Entre as mercadorias há eletrônicos, maquiagens, vestuário, brinquedos, acessórios para eletrônicos, artigos de pesca, tapetes, acessórios para videogame, perfumes e cosméticos.

Já para os órgãos públicos a RFB destinou aproximadamente R$ 915.382,89 em eletrônicos, peças de informática, pneus, veículos, aparelhos de som, câmeras de monitoramento e máquinas fotográficas digitais.

Durante todo o ano de 2019, a Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu destinou cerca de R$ 106.865.168,44 em mercadorias. No total, foram destinados aproximadamente R$ 86.832.019,38 às entidades assistenciais sem fins lucrativos, sendo R$ 58.009.952,44 removidos para outras unidades da RFB para posterior doação, e R$ 20.033.149,06 aos órgãos públicos por meio de incorporações.

O trabalho da Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu e dos órgãos parceiros resulta em um grande volume de apreensões. Uma parte significativa desses produtos é aproveitada de forma positiva, em benefício da sociedade, por meio de destinações de mercadorias tanto para entidades públicas quanto organizações privadas sem fins lucrativos.

Essas destinações acontecem por meio de incorporações para órgãos públicos ou doações para entidades assistenciais. Dessa forma, entidades que cuidam dos mais diversos problemas sociais, desde atendimento a crianças, a idosos, e outras causas sociais, recebem essas mercadorias e veículos para utilização direta ou para venda em bazares a fim de arrecadarem recursos que serão empregados em suas atividades.

Para solicitar doações, as entidades devem encaminhar um pedido à Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu. As orientações sobre esse procedimento estão disponíveis no site da RFB.