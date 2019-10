Em 2 horas, PRF e Exército abordam dois ônibus com maconha em Guaíra 

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Exército Brasileiro (EB) prenderam dois passageiros de ônibus por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (9) em Guaíra, na região oeste do Paraná.

As prisões ocorreram em duas abordagens consecutivas, ambas na BR-163, em frente à Unidade Operacional Ponte Ayrton Senna.

Por volta de 2h30 da madrugada, os agentes abordaram um ônibus que saiu de Santarém (PA) com destino a Porto Alegre (RS).

No bagageiro do veículo, foram encontradas duas mochilas com 31,5 quilos de maconha. Responsável pela carga ilícita, um passageiro de 28 anos de idade foi identificado e preso em flagrante. Ele saiu de Eldorado (MS) e pretendia levar a maconha até Santa Maria (RS).

Na sequência, às 4 horas, um outro ônibus que fazia a linha entre Alta Floresta (MT) e Cascavel (PR) também foi abordado. Dentro dele havia duas malas com 21,3 quilos de maconha.

O dono da bagagem, um passageiro de 21 anos, também foi preso. Ele disse que embarcou em Aral Moreira (MS) e que levaria a maconha até Carazinho (RS).

A PRF encaminhou as duas ocorrências para a Delegacia da Polícia Civil em Guaíra. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.