Elimine as energias negativas do seu lar com ajuda do Lírio da Paz 

O Lírio da Paz é conhecido por ser uma planta mística. Ele anula toda energia negativa dentro do ambiente, tanto de pessoas vivas, quanto de espíritos ruins. Esta planta é capaz de sugar toda a energia que não é boa e, quando murcha, significa que fez de tudo para proteger o lar e as pessoas que vivem nele.

Se você sente que o ambiente onde vive pode estar com um clima pesado e estranho, cultivar o Lírio da Paz é uma ótima dica e até mesmo dar de presente para quem você gosta. É uma ótima maneira de ajudar as pessoas com quem você se importa!

Muitos que cultivam esta planta acham que ela esta adoecendo quando as pétalas começam a ficar amareladas, mas isto indica apenas a falta de iluminação no ambiente em que ela está. O Lírio da Paz precisa ficar no escuro, mas não pode ficar totalmente sem luz para não enfraquecer e amarelar.

Elas podem ser cultivadas em vasos grandes que ficam no chão, mas é importante lembrar que o Lírio da Paz deve ser mantido em lugares escuros. Se receber de modo direto a luz do sol, por muito tempo as suas folhas podem queimar nas pontas e ficar amarelas. Por isso, o Lírio da Paz é uma ótima planta para ficar no interior da casa.

A terra utilizada precisa estar rica em matéria orgânica e bem drenada. Lembre-se de regá-las com frequência para deixar a terra umedecida, só que nunca diretamente nas folhas: nelas, apenas algumas borrifadas de água.

Esta espécie é bastante resistente ao ataque de pragas, mas, caso aconteça, lave ou jogue fora as plantas infectadas. Lembre-se de sempre reconhecer quando ela demonstrar algo, como necessidade de ser regada, de ser colocava um pouco ao sol, entre outros cuidados simples mas que fazem toda a diferença. O Lírio da Paz pode ser utilizado no Feng Shui, um método chinês que harmoniza o lar, fazendo com que flua somente as energias boas.