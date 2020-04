Eleve as suas energias na quarentena com ajuda desses 5 mantras

As palavras têm poderes e um dos maiores exemplos disso são os mantras. No som de um mantra há energias fortes que podem atrair paz e equilíbrio para o seu interior e desenvolvimento da sua consciência psíquica. Falar em voz alta ou interiorizar as palavras de um mantra é uma prática de reflexão e encontro com si mesmo, sem necessidade de ligação com qualquer religião.Confira alguns mantras de paz que vão ajudar a sua mente a enfrentar esse período de quarentena de uma forma mais serena.

Mantra “Om”

O mantra mais popular é o “Om”. Durante a meditação, você pode repetir várias vezes essa sílaba, de forma extensa e calma. O objetivo é deixar de lado os pensamentos e manter a atenção em si mesmo até que você sinta, no seu interior, uma sensação de paz e conexão com o Universo. O som desse mantra é relacionado ao próprio som do Universo e tem ligação com o passado, o presente e o futuro.

Mantra “Om Mani Padme Hum”: Este mantra tem o poder de despertar uma grande energia acolhedora e que acalma. Suas palavras abrem o caminho para a sabedoria e a disciplina e promovem a concentração e uma maior fluidez de energia.

Mantra “Om Shanti Om” : Alcance a paz repetindo esse mantra enquanto sente o peso de cada sílaba. Esse é o Mantra da Paz e ele tem o poder de, por meio da consciência, garantir uma imersão na tranquilidade e paz de espírito. No Hinduísmo, “Shanti” remete à paz e à calmaria.

Mantra “Om Namah Shivaya”: Se você quer equilibrar os chakras durante a quarentena, repita com força esse mantra durante algum tempo, para sentir mais energia no corpo físico e ter um escudo de luz ao seu redor.

Mantra “Tan Man Shaant”: A mente fica mais serena com o som deste mantra. Seu significado tem relação com a mente e o corpo estarem calmos e tranquilos, livres de preocupações com o futuro. Este mantra é uma afirmação de que o importante é estar com a mente focada no agora.

