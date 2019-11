Elenco do FCC está 90% formado

Cascavel – Falta pouco para que o elenco que vai defender a camisa do FC Cascavel no Campeonato Paranaense 2020 seja apresentado. A data oficial ainda não está definida, mas será neste mês de novembro. De acordo com o gerente de futebol Fernando Leite, o elenco já está 90% contratado. “Teremos sete atletas oriundos das equipes sub-19 e sub-17, quatro atletas remanescentes do elenco que participou do Estadual em 2019 e cerca de 17 atletas contratados”, detalha o dirigente.

Contratado recentemente para comandar a equipe na próxima temporada, que além do Paranaense, de 18 de janeiro a 26 de abril, terá também a Série D do Campeonato Brasileiro, no segundo semestre, o técnico Marcelo Caranhato diz os critérios adotados na escolha pelos integrantes do elenco: “Procuramos jogadores que estejam em atividade, para qualificar nossa pré-temporada e não perdermos tempo. Depois, procuramos jogadores que conheçam a competição, que sejam competitivos, que entendam nosso conceito de jogo, pois isso facilita muito nosso trabalho”, conta Marcelo.

O gerente de futebol Fernando Leite explica como foi a busca pelos atletas: “viajamos para São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e por cidades do Paraná. Visitamos clubes para divulgar o trabalho que já era feito e os nossos objetivos para os próximos anos e, principalmente, para podermos observar diversos jogos e atletas que nos interessavam. Trocamos informações e conhecimento com os clubes e montamos nossa planilha de monitoramento de atletas e iniciamos os contatos com seus representantes”, explica.