Eleitores, saibam como regularizar título; prazo está perto de terminar

Em busca do auxílio prometido pelo governo federal para tentar amenizar a crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus, várias pessoas descobriram que estão em situação irregular no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas). E boa parte delas é por deixar de cumprir a obrigação eleitoral.

A Receita Federal “deu um jeito” para liberar o CPF apesar da pendência, mas não a livrou. Assim, quem precisa regularizar o título de eleitor e estar apto a votar nas eleições municipais de outubro deste ano tem pouco tempo para fazer isso. O prazo final é 6 de maio.

Mas daí vem um novo problema. Em Cascavel e em boa parte do Paraná, o Fórum Eleitoral está fechado para o público.

Como fazer

Assim, para regularizar o título há duas opções: imprimir o boleto no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) quando a situação a ser regularizada é a multa por ausência às urnas; ou agendar atendimento quando a necessidade for a transferência de domicílio eleitoral ou a realização da biometria.

No primeiro caso, o eleitor deve acessar o site www.tse.jus.br, na seção “Eleitor e eleições” e em seguida “Quitação de multas”.

Já para agendar atendimento no Fórum Eleitoral de Cascavel, o eleitor deve solicitar pelo e-mail zona143@tre-pr.jus.br, explicar o motivo da solicitação e aguardar a resposta do Fórum.