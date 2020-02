Eleitas novas diretorias da Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena

A Acisa (Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena), elegeu nessa sexta-feira (31), por aclamação, sua nova diretoria, assim como ocorreu com o Cojem (Conselho do Jovem Empreendedor), e CME (Conselho da Mulher Empreendedora). A gestão será de um ano, tendo em vista a necessidade de alinhar o calendário com as eleições da Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná) e Caciopar (Coordenadoria das Associações Comerciais do Oeste do Paraná).

Na pauta da Assembleia Geral Ordinária (AGO), também esteve o Relatório de Atividades da Gestão 2018/2020 e prestação de contas. A posse dos eleitos está agendada para o dia 29 de fevereiro.

Nos próximos dias há um período que pode ser encarrado como um processo de transição entre a diretoria anterior e a nova gestão, para interação, alinhamento de objetivos e estratégias de trabalho, segundo o presidente da Acisa, Leonardo Redin.

Cojem

Para o Cojem, foi eleita como presidente Jaiane Ludvig; vice-presidente, Leonardo Holz; secretário, Robson Frohlich; vice secretária, Stephanie Sandmann Scherner; tesoureira, Fernanda Binicheski Glowatzky e vice tesoureira, Eliane Stopp, além de outros diretores.

Conforme a presidente eleita, Jaiane Ludvig, o intuito é manter e fortalecer a união com as entidades, com algumas novidades para incrementar o comércio. O presidente, Joelson Backhaus, frisa a continuidade do trabalho e a interação existente para a manutenção dos trabalhos pelo Cojem.

CME

O Conselho da Mulher Empreendedora elegeu como presidente Deonice Mazzarollo Mikami; vice presidente, Diana Alves; secretária, Jholi Fernanda Bayerle; vice secretária, Diana Kozerski; tesoureira, Flávia Strassburger e vice tesoureira Claudete Pessini.

Deonice Mikami observa que haverá esforço para envolver mais mulheres com o CME e enfatiza que já há projetos novos para serem desenvolvidos. A presidente atual, Tatiane Maciel Kozerski, enaltece o trabalho do Conselho da Mulher Empreendedora e reafirma a confiança na próxima diretoria.

Acisa

A diretoria da Acisa elegeu a chapa Futuro e Desenvolvimento, que tem como presidente Claudete Remor; vice presidente, Jadir Reis Marcilio; Secretário, Joelson Backhaus; vice secretário, Rafael Nimet; tesoureiro, Rafael Rauta; vice tesoureiro, Álvaro Freires.

Claudete Remor, destaca a posse no dia 29 de fevereiro, a definição de outros cargos para a diretoria e a elaboração do planejamento estratégico que já está em andamento na entidade.