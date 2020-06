Eleições: TSE e líderes do Congresso avaliam suspender biometria este ano

Brasília – Na manhã dessa terça-feira (16), autoridades e especialistas em saúde participaram de uma reunião virtual para discutir a necessidade de adiamento das eleições 2020 em razão da pandemia causada pelo coronavírus (covid-19). Houve consenso pelo adiamento do pleito por algumas semanas, garantindo que seja realizada ainda este ano, em data a ser definida pelo Congresso com base em uma janela que varia entre os dias 15 de novembro e 20 de dezembro.

O presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, que coordenou a reunião, afirmou que outra questão a ser considerada é o uso da biometria. Por esse sistema, o eleitor coloca a digital para se identificar na hora da votação. “Se mantivermos a biometria, que é uma decisão ainda não tomada, precisamos aferir as complicações”, lembra.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse considerar que a dispensa da biometria poderia ajudar na questão da saúde pública. Barroso ponderou, no entanto, que o manuseio do título de eleitor também será problemático. Ele explicou que, assim que as datas forem definidas, o objetivo é fazer um passo a passo do melhor e mais seguro procedimento.

Segundo Barroso. o ideal é que essa definição seja feita até 30 de junho, em virtude do calendário eleitoral. Ele falou da possibilidade de criação de uma cartilha de orientação para eleitores e mesários sobre como se comportar no dia da votação.

A mudança nas datas exige a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição pelo Congresso, em dois turnos de votação na Câmara e em dois turnos no Senado.