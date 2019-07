Eleições 2020: Pesquisa indica segundo turno para Cascavel

Em levantamento realizado dias 15, 16 e 17 deste mês nas cinco regiões de Cascavel – norte, sul, leste, oeste e centro -, constatou-se que nada está definido, que a disputa iria para segundo turno e, nesse caso, a briga seria voto a voto entre dois nomes que já se enfrentaram nas urnas em 2016.

A pergunta era: “Se as eleições fossem para segundo turno e os candidatos fossem esses, em quem você votaria?” Em um dos cenários aparece empate técnico. O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) é citado por 51% dos entrevistados, contra 49% que votariam no deputado estadual Márcio Pacheco (PDT). A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, ou seja: pela margem, Paranhos oscilaria de 54% a 49% e Pacheco de 51% a 46%.

Se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem estes, em quem você votaria?

A pesquisa apresenta ainda outras simulações a partir de alguns nomes que têm se despontado até agora para a disputa pela Prefeitura de Cascavel.

Se a disputa fosse contra o ex-prefeito Edgar Bueno (PDT), Paranhos não teria dificuldades em vencer: 61% contra 39% das intenções de votos. Situação quase igual quando o candidato é o deputado federal Evandro Roman (PSD), que teria 34% dos votos contra 66% do atual prefeito.

Já num embate entre Edgar Bueno e Roman, vantagem para o deputado federal, que teria 61% dos votos contra 39% do ex-prefeito.

A pesquisa também considerou estas combinações de segundo turno com Márcio Pacheco: contra Bueno, Pacheco levaria o pleito com 69% dos votos, contra 31% de Bueno. Contra Roman, o policial federal também seria vitorioso: teria 71% dos votos, contra 29% de Roman.

Primeiro turno

Mas para ir para o segundo turno é preciso passar pelo primeiro. E, por enquanto, tudo indica que haverá segundo turno.

Em pergunta estimulada (quando apresenta uma lista de nomes), a pesquisa apontou que Leonaldo Paranhos teria 36% dos votos, seguido por Marcio Pacheco, com 24%. Em terceiro lugar aparece o ex-prefeito Edgar Bueno, com 17% e, bem mais distante, Evandro Roman, com 5%.

Dos entrevistados, 10% disseram não saber ou que não votariam em nenhum dos nomes sugeridos.

A pesquisa ouviu 489 pessoas.

Rejeição

Um dos fatores que podem fazer a diferença nas urnas é a rejeição. E, conforme a pesquisa Vox Data, 42% dos entrevistados não votariam de jeito nenhum no ex-prefeito Edgar Bueno. Na sequência aparecem o prefeito Paranhos, com 25%, e Pacheco, com 10%.

Se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem estes, em quem você jamais votaria?

A mesma pesquisa avaliou ainda a atuação de Leonaldo Paranhos enquanto prefeito: 6% responderam que o atual governo é ótimo, 45% o consideraram bom, para 28% é regular, 11% disseram ser ruim e, para 10%, é péssimo.

Leia abaixo as perguntas e os percentuais de cada resposta: