Educação Infantil também dá lição de trânsito seguro

Eles são pequenos no tamanho, mas têm uma capacidade de aprender que surpreende! São os alunos da Educação Infantil, que mesmo na mais tenra idade são apresentados a temas importantes como o combate ao mosquito da Dengue, a separação correta do lixo reciclável, e dão uma verdadeira lição em casa, repassando aos familiares o que aprendem no Cmei.

Um belo exemplo disso é a atividade que foi realizada esta semana em alusão ao Maio Amarelo, no Cmei Alzira Pires Stocker, no Bairro Pacaembu em Cascavel. As professoras Karlla Shabrina, Estela Stein Scalcon, e a agente de apoio Sandy, que atendem a turminha da pré-escola A, preparam um rico cenário para que os alunos pudessem desenvolver, na prática, as mais diversas situações de trânsito, que envolvem respeito às leis de trânsito e às pessoas que fazem parte do trânsito.

A atividade foi tão proveitosa, que todas as turmas do Cmei foram convidadas e conferir e a aula prática chamou a atenção até mesmo das turminhas do berçário. Com protótipos de automóveis feitos de caixas de papelão e E.V.A., os alunos alternavam seus papeis sociais entre pedestres e motoristas, trafegando pelas ruas da pequena comunidade confeccionada pelas educadoras.

Antes da parte prática, porém, a professora reforçou os conceitos de trânsito que já haviam sido trabalhados em sala de aula, como a importância de atravessar na faixa de pedestres, o significado de placas e das cores do semáforo, além de outros aspectos importantes para fazer um trânsito mais seguro. A resposta dos pequenos para cada questionamento da professora estava na ponta da língua, e na hora de partir para a parte prática, cada um sabia direitinho como devia se comportar que que os acidentes não ocorressem.

Para a secretária de Educação, Marcia Baldini, a escola tem papel fundamental de trabalhar a formação da criança, e despertar desde muito cedo a conscientização sobre um trânsito mais seguro. “Nós sabemos que se a criança recebe esta formação já na escola, automaticamente ela irá cobrar essa consciência da família, para que façam o que é correto. É um trabalho muito importante que este Cmei e outras unidades educacionais do município vêm realizando”, disse a secretária que fez questão de reforçar que “a Educação no trânsito é responsabilidade de todos nós”.