Educação e futebol andam juntos no FCC

Nem só de treinos e jogos os atletas da base do FC Cascavel vivem, eles têm que frequentar aulas diariamente para poder treinar e jogar pelo clube. Nesta semana houve uma reunião entre os responsáveis da base do FC Cascavel e diretoria do Colégio Estadual Cataratas, a fim de consolidar a parceria entre as instituições e com objetivo principal de melhorar o desempenho e o bem estar dos atletas dentro da sala de aula. Segundo os responsáveis, a preocupação do clube não é somente formar atletas de futebol, mas sim excelentes cidadãos para a sociedade.

O Clube atualmente conta com 13 atletas estudando na instituição, onde o horário é pensado para melhor desempenho do atleta em ambos os locais, conciliando treinamentos e jogos com período de sala de aulas.

Não basta só ter talento para o futebol, os atletas eles têm que ter um desempenho ainda melhor dentro da sala de aula para poderem treinar e jogar pelo clube.