Ecopark Oeste terá aulão coletivo de zumba nesta sexta-feira (28)

O Ecopark Oeste, no bairro Santa Cruz, ainda não foi inaugurado. No entanto, o espaço já vem sendo utilizado intensamente pela população. As pistas de caminhada geralmente têm corredores dedicados, o parquinho já é xodó das brincadeiras das crianças e as esculturas têm circulado pelas redes sociais nas postagens dos cascavelenses. E para movimentar ainda mais o local será realizado nesta sexta-feira (28), às 18h, um aulão coletivo de zumba gratuito, aberto a toda comunidade.

O coordenador Divisão de Lazer da Secretaria de Cultura e Esporte, Ezequiel de Lima, convida os cascavelenses para deixarem a preguiça de lado e vir mexer o corpo na atividade. “A ideia desta ação é fazer com que nossos munícipes frequentem o Ecopark da região Oeste, esse espaço tão bonito, tão agradável, que respira lazer, esporte e qualidade de vida. Nada melhor que um aulão coletivo, na modalidade de zumba, para fazer com que os munícipes utilizem da melhor forma possível o parque”, pontua.

Ecopark Oeste

O Ecopark Oeste está localizado entre a Rua Públio Pimentel e Avenida das Torres, no Território Cidadão III. A obra já está em fase de conclusão e deve ser inaugurada em março.

O espaço, de 200 mil metros quadrados, possui pista de caminhada, “Parcão” (área comum onde os animais de estimação poderão frequentar com seus donos), ciclovia, paraciclos, horta escola, lago, estacionamento, pontos de travessia e equipamentos de alongamento para atividades físicas.