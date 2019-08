Economia Solidária terá Centro de Comercialização

A Secretaria de Assistência Social de Cascavel inaugura nesta terça-feira (20), às 9h, o Centro Comercial de Economia Solidária, que está localizado à Rua Paraná, 5.341, a duas quadras do Paço Municipal. O espaço foi locado pelo Município, que está investindo cerca de R$ 40 mil em equipamentos e adaptou o local para tornar o ambiente propício à exposição e à comercialização de produtos artesanais e alimentícios.

Trata-se de mais uma grande conquista para os 70 artesãos e artistas que integram o Programa de Promoção e de Integração ao Mundo do Trabalho, por meio do qual são desenvolvidas as ações do Movimento Economia Solidária na cidade, o qual visa ao atendimento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, ampliando o acesso a oportunidades de ocupação e renda por meio de ações de inclusão ao mercado de trabalho.

Atualmente, o Movimento de Economia Solidária participa de diversas feiras solidárias, expõe no Paço Municipal no início do mês e mantém um quiosque no Centro, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, sem intervalo para almoço, e aos sábados até as 12h. O objetivo é o fortalecimento da geração de trabalho, renda, a emancipação social, econômica e cultural e de vivências sociais e comunitárias.

Com a inauguração desse Centro Comercial, os artesãos credenciados passam a contar também com mais esse ponto fixo de vendas de produtos, que vão desde massas, doces, bolachas e artesanatos em geral, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Como aderir

Para aderir ao Programa de Integração ao Mundo do Trabalho, o artesão precisa estar inscrito no Cadastro Único e participar da formação em Economia Solidária, que é oferecida pela Secretaria de Assistência Social.

As inscrições podem ser feitas na Sede do Programa, na Rua Sete de Setembro, 2.098, no Bairro Parque São Paulo. No local também são realizadas as oficinas de artesanato e as formações de Economia Solidária.